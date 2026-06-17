Уведомление для забронировавшего: в ТЦК необходимо предоставить выписку из Министерства экономики

Граждане в ТЦК. Фото: ООТЦК

Гражданин не имеет права игнорировать повестку от ТЦК. Эта обязанность распространяется даже на граждан, имеющих отсрочку. Перед посещением территориального центра комплектования необходимо взять на работе выписку из приказа Минэкономики.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Повестки, их разновидности

Повестки являются ключевым инструментом воинского учета в Украине в мирное время. Во время войны повестки используются для проведения всеобщей мобилизации.

Существует несколько видов повесток, которые вручаются гражданам, состоящим на воинском учете. Это, прежде всего, повестки для уточнения и проверки воинско-учетных данных, в частности, отсрочки.

Также повестка может быть вручена для того, чтобы отправить гражданина на прохождение военно-врачебной комиссии. Существует еще особая повестка — мобилизационное распоряжение, игнорирование которой уже является не административным, а уголовным правонарушением.

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Повестку с отсрочкой игнорировать нельзя, в ТЦК нужно принести выписку

К юристам обратился гражданин, у которого оформлено освобождение от мобилизации по месту работы. Он получил повестку и поинтересовался, может ли он ее игнорировать.

Адвокат Юрий Айвазян рассказал, почему повестку лучше не игнорировать: "Поскольку у вас оформлено освобождение от мобилизации, вы не подлежите призыву по мобилизации. Если Вы не явитесь по повестке, ТЦК объявит Вас в розыск, что в дальнейшем повлечет за собой либо уплату штрафа, либо обжалование внесения данных в Реестр о нарушении правил воинского учета и розыска".

Другой адвокат, Павел Гретченко, объяснил, какой документ нужно взять с собой при посещении ТЦК: "На работе попросите выписку из приказа Министерства экономики (или выписку, сформированную на портале "Дія"). Имейте при себе его оригинал или нотариально заверенную копию и предъявите в ТЦК с первой минуты".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что грозит гражданину за отказ от повестки и прохождения ВВК.

В Украине в связи с войной продолжается мобилизация, поэтому мужчинам призывного возраста могут вручать повестки и направлять их на прохождение ВВК. За отказ от того и другого предусмотрены соответствующие последствия.

Добавим, что Новини.LIVE сообщали о том, что повестки от горсовета нельзя игнорировать, так как за это грозит административное наказание.

Городские и сельские советы имеют право направлять военнообязанным гражданам повестки. Такие документы имеют такую же юридическую силу, как и повестки от ТЦК. Поэтому игнорировать их не стоит, так как можно попасть в розыск и все равно придется посетить территориальный центр комплектования.