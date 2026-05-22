Повістка заброньованому: для ТЦК треба взяти два документи

Співробітники ТЦК працюють з документами.

Територіальний центр комплектування надсилає повістки громадянам, які перебувають на військовому обліку. Повістки можуть бути надіслані навіть тим, хто має бронювання від мобілізації. Таким громадянам треба відвідати ТЦК, взявши з собою два важливі документи.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Повістки українським громадянам

Ключовим інструментом військового обліку та загальної мобілізації є повістки. Законодавство визначає цілу низку різноманітних видів повісток.

Одним із основних видів повісток є повістка на проходження військово-лікарської комісії. Також після ухвалення рішення про масове оновлення військово-облікових даних видавалися і такі повістки.

Існує також так звана бойова повістка. Це мобілізаційне розпорядження, яке вручається уже після військово-лікарської комісії громадянам, придатним для військової служби.

ВОД, довідка і витяг

Іноді повістки можуть надсилатися громадянам з чинними відстрочкою чи бронюванням від мобілізації. До юристів звернувся саме такий громадянин.

Чоловік поцікавився, що йому робити у такій ситуації, чи можна ігнорувати повістку за наявності броні чи відстрочки. Адвокат Юрій Айвазян підкреслив, коментуючи цей випадок: "Оформлена відстрочка від призову за мобілізацією не звільняє Вас від обов'язку з'являтися за викликом до ТЦК. Тож, вам варто відвідати ТЦК у зазначену дату, оскільки у разі неявки ТЦК подасть Вас у розшук та у подальшому притягне до адміністративної відповідальності".

Інший юрист, Владислав Дерій, пояснив громадянину, які два документи, крім військово-облікового документу, потрібно взяти з собою перед візитом до територіального центру комплектування: "Вам потрібно роздрукувати е-ВОД з "Резерв+" і взяти довідку на підприємстві, що Ви є їх працівником та заброньованим. Та, за можливості, отримайте витяг про визнання підприємства критичним".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що станеться тоді, коли громадянин отримав відстрочку після бойової повістки.

Бойова повістка є останнім кроком перед мобілізацією. Але існує варіант, коли мобілізаційне розпорядження може бути анульоване. Це можливо тоді, коли громадянин встиг до дати прибуття в ТЦК оформити відстрочку від мобілізації.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, на що українцям потрібно звертати увагу у процесі отримання повістки на вулиці.

Повістки в Україні залишаються основним способом оповіщення військовозобов'язаних чоловіків. Цей документ можуть вручити у будь-якому місці, зокрема за місцем проживання, за місцем роботи, на блокпості або на вулиці. Та перед тим як підписувати повістку, громадянин має уважно її вивчити.