Повістка заброньованому: для ТЦК треба взяти два документи
Територіальний центр комплектування надсилає повістки громадянам, які перебувають на військовому обліку. Повістки можуть бути надіслані навіть тим, хто має бронювання від мобілізації. Таким громадянам треба відвідати ТЦК, взявши з собою два важливі документи.
Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".
Повістки українським громадянам
Ключовим інструментом військового обліку та загальної мобілізації є повістки. Законодавство визначає цілу низку різноманітних видів повісток.
Одним із основних видів повісток є повістка на проходження військово-лікарської комісії. Також після ухвалення рішення про масове оновлення військово-облікових даних видавалися і такі повістки.
Існує також так звана бойова повістка. Це мобілізаційне розпорядження, яке вручається уже після військово-лікарської комісії громадянам, придатним для військової служби.
ВОД, довідка і витяг
Іноді повістки можуть надсилатися громадянам з чинними відстрочкою чи бронюванням від мобілізації. До юристів звернувся саме такий громадянин.
Чоловік поцікавився, що йому робити у такій ситуації, чи можна ігнорувати повістку за наявності броні чи відстрочки. Адвокат Юрій Айвазян підкреслив, коментуючи цей випадок: "Оформлена відстрочка від призову за мобілізацією не звільняє Вас від обов'язку з'являтися за викликом до ТЦК. Тож, вам варто відвідати ТЦК у зазначену дату, оскільки у разі неявки ТЦК подасть Вас у розшук та у подальшому притягне до адміністративної відповідальності".
Інший юрист, Владислав Дерій, пояснив громадянину, які два документи, крім військово-облікового документу, потрібно взяти з собою перед візитом до територіального центру комплектування: "Вам потрібно роздрукувати е-ВОД з "Резерв+" і взяти довідку на підприємстві, що Ви є їх працівником та заброньованим. Та, за можливості, отримайте витяг про визнання підприємства критичним".
Бойова повістка є останнім кроком перед мобілізацією. Але існує варіант, коли мобілізаційне розпорядження може бути анульоване. Це можливо тоді, коли громадянин встиг до дати прибуття в ТЦК оформити відстрочку від мобілізації.
Повістки в Україні залишаються основним способом оповіщення військовозобов'язаних чоловіків. Цей документ можуть вручити у будь-якому місці, зокрема за місцем проживання, за місцем роботи, на блокпості або на вулиці. Та перед тим як підписувати повістку, громадянин має уважно її вивчити.