Забронированному повестку: для ТЦК надо взять два документа

Территориальный центр комплектования посылает повестки гражданам, состоящим на военном учете. Повестки могут быть отправлены даже бронированию от мобилизации. Таким гражданам нужно посетить ТЦК, взяв с собой два важных документа.

Повестки для украинских граждан

Ключевым инструментом военного учета и общей мобилизации повестки. Законодательство определяет целый ряд различных видов повесток.

Одним из основных видов повесток является повестка на прохождение военно-врачебной комиссии. Также после принятия решения о массовом обновлении военно-учетных данных издавались и такие повестки.

Существует также так называемая боевая повестка. Это мобилизационное распоряжение, которое вручается уже после военно-врачебной комиссии гражданам, пригодным для военной службы.

ВУД, справка и подъемник

Иногда повестки могут посылаться гражданам с действующей отсрочкой или бронированием от мобилизации. К юристам обратился именно такой гражданин.

Человек поинтересовался, что ему делать в такой ситуации, можно ли игнорировать повестку при наличии брони или отсрочки. Адвокат Юрий Айвазян подчеркнул, комментируя этот случай: "Оформленная отсрочка от призыва по мобилизации не освобождает Вас от обязанности являться по вызову в ТЦК. Поэтому вам следует посетить ТЦК в указанную дату, поскольку в случае неявки ТЦК подаст Вас в розыск и в дальнейшем привлечет".

Другой юрист, Владислав Дерий, объяснил гражданину, какие два документа, кроме военно-учетного документа, нужно взять с собой перед визитом в территориальный центр комплектования: "Вам нужно распечатать е-ВУД из "Резерв+" и взять справку на предприятии, что Вы являетесь их работником и забронированы. И, по возможности, получите выписку о признании предприятия критическим".

Боевая повестка является последним шагом перед мобилизацией. Но существует вариант, когда мобилизационное предписание может быть аннулировано. Это возможно, когда гражданин успел к дате прибытия в ТЦК оформить отсрочку от мобилизации.

