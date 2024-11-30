Чи можна оскаржити повістку — реальна судова практика

Повістка в руках. Фото: УНІАН

Мобілізаційне розпорядження, або "бойова повістка" є документом, який зобов’язує громадян негайно з’явитися до вказаного місця та часу для призову на військову службу у зв’язку з мобілізацією. Це важливий і обов’язковий до виконання наказ, спрямований на оперативне поповнення лав Збройних Сил України. Інколи громадяни намагаються оскаржити повістку через суд, проте Верховний Суд України постановив, що це неможливо.

Про це повідомляє Судово-юридична газета.

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Чому повістку не можна оскаржити в суді

Верховний Суд України постановив, що повістка є лише засобом оповіщення про виконання військового обов’язку і не може бути предметом оскарження в суді. Це роз’яснення було надано у постанові від 23 жовтня 2024 року у справі №380/2838/24.

Судова практика з оскарженням повісток

Позивач звернувся до суду з проханням визнати дії Територіального центру комплектування (ТЦК) щодо виготовлення та вручення йому повістки незаконними.

На його думку, повістка була сфальшованою: не мала підпису начальника ТЦК, не зазначала дати виклику, а також не містила мети виклику. Позивач стверджував, що порушення при оформленні повістки призвели до тяжких наслідків, зокрема відкриття кримінальної справи за ст. 336 КК України.

Окружний адміністративний суд відмовив у відкритті провадження, апеляційний суд залишив це рішення без змін.

Позиція Верховного Суду про оскарження повісток

Верховний Суд зазначив, що суд не відкриває провадження, якщо позов не належить до юрисдикції адміністративного судочинства. У справі №380/2838/24 суд дійшов висновку, що виготовлення та вручення повістки не є діями суб’єкта владних повноважень у розумінні Кодексу адміністративного судочинства України (КАСУ).

Суд наголосив, що обов’язок з’явитися за викликом до ТЦК встановлений не повісткою, а Законом України №2232-XII. Відповідно, зауваження щодо змісту чи оформлення повістки не можуть бути предметом судового розгляду в адміністративному порядку.

Верховний Суд підкреслив, що:

повістка є лише засобом оповіщення, а не рішенням чи дією суб’єкта владних повноважень.

незгода позивача з діями ТЦК щодо вручення повістки не може бути предметом адміністративного розгляду.

доводи про порушення процедури вручення повістки можуть бути розглянуті виключно в межах кримінального провадження.

Нагадаємо, у ТЦК пояснили, яку відповідальність понесуть громадяни за неявку до територіальних центрів комплектування за повісткою.

Також військовий надав роз'яснення, як діяти, якщо надійшла повістка поштою.