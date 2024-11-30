Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow ТЦК arrow Повестка от ТЦК не подлежит обжалованию в суде — закон arrow

Повестка от ТЦК не подлежит обжалованию в суде — закон

30 ноября 2024 06:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Можно ли оспорить повестку — реальная судебная практика
Повестка в руках. Фото: УНИАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Мобилизационное распоряжение, или "боевая повестка" является документом, обязывающим граждан немедленно явиться в указанное место и время для призыва на военную службу в связи с мобилизацией. Это важный и обязательный для выполнения приказ, направленный на оперативное пополнение рядов Вооруженных Сил Украины. Иногда граждане пытаются оспорить повестку через суд, однако Верховный Суд Украины постановил, что это невозможно.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

Читайте также:

Почему повестку нельзя обжаловать в суде

Верховный Суд Украины постановил, что повестка является лишь средством оповещения об исполнении воинского долга и не может быть предметом обжалования в суде. Это разъяснение было предоставлено в постановлении от 23 октября 2024 года по делу №380/2838/24.

Судебная практика с обжалованием повесток

Истец обратился в суд с просьбой признать действия Территориального центра комплектования (ТЦК) по изготовлению и вручению повестки незаконными.

По его мнению, повестка была сфальсифицирована: не имела подписи начальника ТЦК, не указывала даты вызова, а также не содержала цели вызова. Истец утверждал, что нарушения при оформлении повестки привели к тяжким последствиям, в частности, возбуждение уголовного дела по ст. 336 УК Украины.

Окружной административный суд отказал в открытии производства, апелляционный суд оставил это решение по-прежнему.

Позиция Верховного суда об обжаловании повесток

Верховный Суд отметил, что суд не открывает производство, если иск не входит в юрисдикцию административного судопроизводства. По делу №380/2838/24 суд пришел к выводу, что изготовление и вручение повестки не являются действиями субъекта властных полномочий в понимании Кодекса административного судопроизводства Украины (КАСУ).

Суд подчеркнул, что обязанность явиться по вызову в ТЦК установлена не повесткой, а Законом Украины №2232-XII. Соответственно, замечания по содержанию или оформлению повестки не могут быть предметом судебного разбирательства в административном порядке.

Верховный Суд подчеркнул, что:

  • повестка является лишь средством оповещения, а не решением или действием субъекта властных полномочий.
  • несогласие истца с действиями ТЦК по вручению повестки не может быть предметом административного разбирательства.
  • доводы о нарушении процедуры вручения повестки могут быть рассмотрены исключительно в рамках уголовного производства.

Напомним, в ТЦК объяснили, какую ответственность понесут граждане за неявку в территориальные центры комплектования по повестке.

Также военный дал разъяснение, как поступить, если поступила повестка по почте.

суд правосудие Верховный суд мобилизация повестки ТЦК и СП

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:30 Федоров рассказал, как забронировать новых работников с 1 декабря

07:29 На Хмельнитчине засудили идейного "борца с ТЦК" — детали

07:25 Зеленский назвал условие для ведения переговоров с Россией

07:22 Без пенсии в 60 лет — какие требования к стажу в 2024 году

07:21 Мужчину обвинили в попытке сбежать за границу — что решил суд

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео - 80x80

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео

07:20 Новый порядок подачи списков работников для бронирования — нюансы

07:01 Клиентка ПриватБанка потеряла около 400 тыс. грн — помог ли суд

Эксклюзив

06:53 Кто потеряет отсрочку от мобилизации после 1 декабря — список

06:40 Цены на латунь в Украине — сколько стоит 1 кг лома в ноябре

Эксклюзив

06:34 Гетманцев рассказал об обязательном выкупе облигаций

07:30 Федоров рассказал, как забронировать новых работников с 1 декабря

07:29 На Хмельнитчине засудили идейного "борца с ТЦК" — детали

07:25 Зеленский назвал условие для ведения переговоров с Россией

07:22 Без пенсии в 60 лет — какие требования к стажу в 2024 году

07:21 Мужчину обвинили в попытке сбежать за границу — что решил суд

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео - 80x80

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео

07:20 Новый порядок подачи списков работников для бронирования — нюансы

07:01 Клиентка ПриватБанка потеряла около 400 тыс. грн — помог ли суд

Эксклюзив

06:53 Кто потеряет отсрочку от мобилизации после 1 декабря — список

06:40 Цены на латунь в Украине — сколько стоит 1 кг лома в ноябре

Эксклюзив

06:34 Гетманцев рассказал об обязательном выкупе облигаций

06:40 Цены на латунь в Украине — сколько стоит 1 кг лома в ноябре

29 ноября 2024

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит металлолом в ноябре

Новость с фото

06:32 Тысяча от президента — что нужно знать о новой выплате

Эксклюзив

04:14 Денег катастрофически не хватает — как выживает сегодня Николаев

28 ноября 2024
Эксклюзив

18:33 Отопительный сезон в Николаеве — готов ли город к зиме

06:40 Цены на медь — какая стоимость цветных металлов в ноябре

27 ноября 2024
Эксклюзив

22:37 Водоснабжение Николаева — когда в домах появится питьевая вода

16:07 Николаев завтра — как будут восстанавливать город

06:40 Сколько стоит чермет в Украине — цены на металлолом в ноябре

06:05 В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео

Text

23:49 Игроки STALKER 2 будут классными операторами дронов, — Ехануров

Text

22:14 Не Трамп — Билозир объяснила, кто нужен для окончания войны

Text

18:05 Визит Сырского на фронт и заявление Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Text

17:28 Завершение войны — как это видят одесситы

Text

13:48 Нардеп объяснил, почему ЕС не устраивает развитие бизнеса Украины

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео - 80x80

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео

Text

13:01 Мощные взрывы в Крыму и заявление Путина о мире — эфир День.LIVE

Text

12:42 Нардеп объяснил, где брать деньги в поддержку ветеранов

Text

08:22 Как долго будут продолжаться отключения света — прогноз эксперта

Text

08:00 Экстренное обращение президента Зеленского — эфир Ранок.LIVE

28 ноября 2024
Text

21:22 Нардеп объяснил, какие изменения требует документ о бронировании

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

21 ноября 2024

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

22 ноября 2024

06:30 Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК

25 ноября 2024

14:53 13-я зарплата в декабре — кто получит бонус к Новому году