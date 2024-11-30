Можно ли оспорить повестку — реальная судебная практика

Повестка в руках. Фото: УНИАН

Мобилизационное распоряжение, или "боевая повестка" является документом, обязывающим граждан немедленно явиться в указанное место и время для призыва на военную службу в связи с мобилизацией. Это важный и обязательный для выполнения приказ, направленный на оперативное пополнение рядов Вооруженных Сил Украины. Иногда граждане пытаются оспорить повестку через суд, однако Верховный Суд Украины постановил, что это невозможно.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

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Почему повестку нельзя обжаловать в суде

Верховный Суд Украины постановил, что повестка является лишь средством оповещения об исполнении воинского долга и не может быть предметом обжалования в суде. Это разъяснение было предоставлено в постановлении от 23 октября 2024 года по делу №380/2838/24.

Судебная практика с обжалованием повесток

Истец обратился в суд с просьбой признать действия Территориального центра комплектования (ТЦК) по изготовлению и вручению повестки незаконными.

По его мнению, повестка была сфальсифицирована: не имела подписи начальника ТЦК, не указывала даты вызова, а также не содержала цели вызова. Истец утверждал, что нарушения при оформлении повестки привели к тяжким последствиям, в частности, возбуждение уголовного дела по ст. 336 УК Украины.

Окружной административный суд отказал в открытии производства, апелляционный суд оставил это решение по-прежнему.

Позиция Верховного суда об обжаловании повесток

Верховный Суд отметил, что суд не открывает производство, если иск не входит в юрисдикцию административного судопроизводства. По делу №380/2838/24 суд пришел к выводу, что изготовление и вручение повестки не являются действиями субъекта властных полномочий в понимании Кодекса административного судопроизводства Украины (КАСУ).

Суд подчеркнул, что обязанность явиться по вызову в ТЦК установлена не повесткой, а Законом Украины №2232-XII. Соответственно, замечания по содержанию или оформлению повестки не могут быть предметом судебного разбирательства в административном порядке.

Верховный Суд подчеркнул, что:

повестка является лишь средством оповещения, а не решением или действием субъекта властных полномочий.

несогласие истца с действиями ТЦК по вручению повестки не может быть предметом административного разбирательства.

доводы о нарушении процедуры вручения повестки могут быть рассмотрены исключительно в рамках уголовного производства.

Напомним, в ТЦК объяснили, какую ответственность понесут граждане за неявку в территориальные центры комплектования по повестке.

Также военный дал разъяснение, как поступить, если поступила повестка по почте.