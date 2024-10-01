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Повістка не дійшла до адресата — як реагуватиме ТЦК

1 жовтня 2024 19:28
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Повістки поштою - дії ТЦК, якщо повістка втрачена
Повістка, вкладена у поштову скриньку. Фото: "Експерт"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

У випадку, якщо повістка, відправлена поштою, загубилася і не дійшла, ТЦК може скласти постанову про притягнення адресата до адміністративної відповідальності. Втім, сам громадянин має право оскаржити такі дії та подати скаргу до Укрпошти.

Про це розповіла адвокатка Марина Бекало.

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Під час доставки повістки поштою можливі випадки, коли повістка не дійшла до адресата, загубившись по дорозі.

"З поважних причин чи не з поважних. ТЦК це буде розглядати це як факт вручення повістки. ТЦК та СП не буде вважати поважною причиною неприбуття, якщо скринька була пошкоджена або чоловік не отримав", — пояснила, що буде в такій ситуації, Марина Бекало.

Юристка розповіла, що буде далі:

  • ТЦК та СП складає постанову про притягнення до адміністративної відповідальності;
  • через 10 днів вона набуває чинності;
  • постанова передається до виконавчої служби.

Що робити громадянину, куди скаржитися

Та, запевнила Бекало, громадянин у такій ситуації має право на оскарження постанови ТЦК.

"Наприклад, порушена процесуальна складова цієї процедури. Наприклад, що не з його вини у неналежному стані поштова скринька. Скаржник може документально підтвердити, що поштова скринька не з його вини пошкоджена, скласти з представниками ЖЕКа чи ОСББ акт про пошкодження", — пояснила адвокатка.

Крім того, за словами Марини Бекало, варто подати скаргу до Укрпошти про відсутність повістки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як виглядає повістка, що відправляється поштою.

Додамо, ми також повідомляли, кому повістки поштою не будуть надходити.

Укрпошта мобілізація повістки ТЦК та СП військовозобов'язані

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