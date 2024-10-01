Повестки по почте - действия ТЦК, если повестка потеряна

Повестка, вложенная в почтовый ящик. Фото: "Експерт"

В случае, если повестка, отправленная по почте, потерялась и не дошла, ТЦК может составить постановление о привлечении адресата к административной ответственности. Впрочем, сам гражданин имеет право обжаловать такие действия и подать жалобу в Укрпошту.

Об этом рассказала адвокат Марина Бекало.

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Если повестка исчезла — действия ТЦК

При доставке повестки по почте возможны случаи, когда повестка не дошла до адресата, потерявшись по дороге.

"По уважительным причинам или не по уважительным. ТЦК это будет рассматривать это как факт вручения повестки. ТЦК и СП не будет считать уважительной причиной неприбытия, если ящик был поврежден или мужчина не получил", — пояснила, что будет в такой ситуации, Марина Бекало.

Юрист рассказала, что будет дальше:

ТЦК и СП составляет постановление о привлечении к административной ответственности;

через 10 дней оно вступает в силу;

постановление передается в исполнительную службу.

Что делать гражданину, куда жаловаться

Однако, заверила Бекало, гражданин в такой ситуации имеет право на обжалование постановления ТЦК.

"Например, нарушена процессуальная составляющая этой процедуры. Например, что не по его вине в неположенном состоянии почтовый ящик. Жалобщик может документально подтвердить, что почтовый ящик не по его вине поврежден, составить с представителями ЖЭКа или ОСМД акт о повреждении", — пояснила адвокат.

Кроме того, по словам Марины Бекало, следует подать жалобу в Укрпошту об отсутствии повестки.

Напомним, ранее мы писали о том, как выглядит отправляемая по почте повестка.

Добавим, мы также сообщали, кому повестки по почте не будут поступать.