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Головна ТЦК Повернення виключеного на облік: юрист назвав лазівку для ТЦК

Повернення виключеного на облік: юрист назвав лазівку для ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 23 червня 2026 19:21
Повернення виключеного на військовий облік: юрист назвав лазівку для ТЦК
Співробітники ТЦК. Фото: РУ Сил ТрО "Схід"

Громадянин, який через стан здоров’я був виключений з військового обліку, назавжди стає невійськовозобов’язаним. Повернути його на облік неможливо. Існує один-єдиний виняток, пов’язаний з судовим позовом проти ВЛК.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Військовий облік та виключення з нього

Військовий облік в Україні стосується перш за все громадян чоловічої статі. Чоловіки мають перебувати на військовому обліку з 17 до 60 років.

Та деяких громадян можуть виключати з військового обліку. Це відбувається, коли військово-лікарська комісія визнає громадянина непридатним до військової служби.

ТЦК надалі має визнати його невійськовозобов’язаним і виключити з обліку. Надалі така особа не має жодних військових зобов’язань перед державою.

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Законний варіант поновлення виключених на обліку

Виключення з військового обліку, на відміну від зняття, є остаточним. Якщо знятих з обліку можуть на нього і повернути, то виключення відбувається раз і назавжди.

До юристів звернувся громадянин, який був виключений з військового обліку. Він поцікавився, чи можуть його повернути на облік, якщо він втратив документи про виключення.

Адвокат Павло Гретченко заявив, що це неможливо: "Ні, законних підстав примусово поновити Вас на військовому обліку або примусити заново проходити ВЛК у ТЦК немає, оскільки ви вже офіційно виключені з обліку за станом здоров'я. Виключення з військового обліку є постійним статусом, і такі особи перестають бути військовозобов'язаними". Втім, додав юрист, таки існує один-єдиний варіант: "Поновлення на обліку можливе, якщо попередній висновок ВЛК буде офіційно визнаний незаконним у судовому порядку або скасований штатною ВЛК вищого рівня (наприклад, через виявлене фальшування документів)".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що єдиною вимогою до громадян, виключених з військового обліку, є встановлення "Резерв+".

Якщо громадянин був виключений з військового обліку за станом здоров’я, він втрачає усі зобов’язання перед ТЦК. Єдине, що йому потрібно буде зробити, це встановити застосунок "Резерв+". Та це потрібно перш за все самому громадянину, для контролю за внесенням даних про його невійськовозобов’язаність у реєстр "Оберіг".

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чому частина громадян, виключених з військового обліку, знову з'явилася на обліку ТЦК.

З 2024 року в законодавстві змінилося ставлення до військового обліку громадян, засуджених за низку тяжких злочинів. У новому законі їх уже не виключають з військового обліку і можуть мобілізувати.

суд військовий облік ВЛК
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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