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Главная ТЦК Возвращение исключенного на учет: юрист указал на лазейку для ТЦК

Возвращение исключенного на учет: юрист указал на лазейку для ТЦК

Ua ru
Дата публикации 23 июня 2026 19:21
Восстановление лица, снятого с воинского учета: юрист указал на лазейку для ТЦК
Сотрудники ТЦК. Фото: РУ Сил ТрО "Схід"

Гражданин, который по состоянию здоровья был снят с воинского учета, навсегда теряет воинскую обязанность. Восстановить его на учет невозможно. Существует единственное исключение, связанное с судебным иском против ВЛК.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Военный учет и исключение из него

Военный учет в Украине касается прежде всего граждан мужского пола. Мужчины должны состоять на военном учете с 17 до 60 лет.

Однако некоторых граждан могут исключить из воинского учета. Это происходит, когда военно-медицинская комиссия признает гражданина непригодным к военной службе.

В дальнейшем ТЦК должен признать его не подлежащим военной службе и исключить из учета. Впоследствии такое лицо не имеет никаких военных обязательств перед государством.

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Законный вариант восстановления исключенных из учета

Исключение из воинского учета, в отличие от снятия, является окончательным. Если снятых с учета могут на него и вернуть, то исключение происходит раз и навсегда.

К юристам обратился гражданин, который был исключен из воинского учета. Он поинтересовался, могут ли его вернуть на учет, если он потерял документы об исключении.

Адвокат Павел Гретченко заявил, что это невозможно: "Нет, законных оснований принудительно восстановить вас на воинском учете или заставить заново проходить ВВК в ТЦК нет, поскольку вы уже официально исключены из учета по состоянию здоровья. Списание с воинского учета является постоянным статусом, и такие лица перестают быть военнообязанными". Впрочем, добавил юрист, все же существует один-единственный вариант: "Восстановление на учете возможно, если предыдущее заключение ВВК будет официально признано незаконным в судебном порядке или отменено штатной ВВК более высокого уровня (например, из-за выявленной фальсификации документов)".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что единственным требованием к гражданам, исключенным из воинского учета, является установка "Резерв+".

Если гражданин был исключен из воинского учета по состоянию здоровья, он теряет все обязательства перед ТЦК. Единственное, что ему нужно будет сделать, это установить приложение "Резерв+". Но это нужно прежде всего самому гражданину, для контроля за внесением данных о его невоенной обязанности в реестр "Оберіг".

Добавим, что Новини.LIVE сообщали о том, почему часть граждан, исключенных из воинского учета, вновь появилась на учете ТЦК.

С 2024 года в законодательстве изменилось отношение к воинскому учету граждан, осужденных за ряд тяжких преступлений. В новом законе их уже не исключают из воинского учета и могут мобилизовать.

суд военный учет ВВК
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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