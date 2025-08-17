Військовий облік підлітків - чи має емігрант стати на облік в ТЦК

Підлітки в ТЦК. Фото: "Апостроф"

Якщо громадянину України виповнилося 17 років в еміграції, то після повернення на батьківщину він має стати на військовий облік. При цьому до 18 років його право перетинати державний кордон не буде обмежене.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат В’ячеслав Кирда.

Військовий облік після повернення в Україну

До юристів звернулася мати підлітка, який виїхав з України до настання віку, коли потрібно стати на військовий облік.

Жінка поцікавилася, чи повинен її син, який планує приїхати на деякий час в Україну, стати на військовий облік і чи зможе він потім виїхати з країни за умови, що йому 17 років.

"Так, хлопець має стати на військовий облік", — пояснив громадянці у відповіді адвокат В’ячеслав Кирда.

Виїзд за кордон

Щодо того, чи зможе такий громадянин виїхати з України, то, підкреслив юрист, теоретично це цілком реально.

"Думаю, проблем з виїздом не повинно бути, але на облік краще стати", — запевнив Кирда.

