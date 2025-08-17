Военный учет подростков - должен ли эмигрант стать на учет в ТЦК

Подростки в ТЦК. Фото: "Апостроф"

Если гражданину Украины исполнилось 17 лет в эмиграции, то после возвращения на родину он должен стать на воинский учет. При этом до 18 лет его право пересекать государственную границу не будет ограничено.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Вячеслав Кирда.

Военный учет после возвращения в Украину

К юристам обратилась мать подростка, который выехал из Украины до наступления возраста, когда нужно стать на воинский учет.

Женщина поинтересовалась, должен ли ее сын, который планирует приехать на некоторое время в Украину, стать на воинский учет - и сможет ли он потом выехать из страны, при условии, что ему 17 лет.

"Да, парень должен стать на воинский учет", — пояснил гражданке в ответе адвокат Вячеслав Кирда.

Выезд за границу

Относительно того, сможет ли такой гражданин выехать из Украины, то, подчеркнул юрист, теоретически это вполне реально.

"Думаю проблем с выездом не должно быть, но на учет лучше стать", — заверил Кирда.

