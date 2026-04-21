Повернення емігранта на облік ТЦК: паспорт видадуть в ДП "Документ"

Повернення емігранта на облік ТЦК: паспорт видадуть в ДП "Документ"

Дата публікації: 21 квітня 2026 21:40
Повернення емігранта на облік ТЦК: паспорт видадуть в ДП Документ
Оформлення документів за кордоном. Фото: ProUkrainu.cz

Громадянина, виключеного з військового обліку, ТЦК може повернути на облік через технічні проблеми. Через це у осіб, які перебувають за кордоном, можуть виникнути проблеми із закордонними паспортами. Юристи пояснили, що робити громадянам у такій ситуації.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Повернення на військовий облік

Військовому обліку в Україні підлягають усі громадяни чоловічої статі віком від 17 до 60 років. Але частина цих громадян може бути виключена з військового обліку з тих чи інших причин.

Однією із причин є стан здоров’я, який не дозволяє повноцінно проходити військову службу. Таких громадян визнають непридатними до військової служби і виключають з обліку.

Але в останній час були зафіксовані випадки, коли громадян, які раніше були виключені з обліку, повертали назад на військовий облік ТЦК. До юристів звернувся громадянин, якого саме так повернули на облік.

Читайте також:

Проблеми із закордонним паспортом через повернення на облік

Чоловік уточнив, що він зараз перебуває за кордоном. І через те, що його, скоріш за все, повернули на військовий облік, він не зміг отримати новий закордонний паспорт у консульстві.

Юрист Андрій Брильов пояснив у коментарі причину такої ситуації: "На жаль, сталося так, що Вас було виключено з військової служби тоді, коли реєстр "Оберіг" не запрацював у повну силу. Тож у "Резерв+" Ви з великою імовірністю будете вказаний як військовозобов'язаний".

Брильов пояснив, що робити у такій ситуації емігранту, зокрема, із закордонним паспортом: "Сформуйте військово-обліковий документ не через "Резерв+", а через "Дію". Тоді буде зрозумілим дійсний стан справ з Вашим військовим обліком і можливим перебуванням у так званому розшуку. Далі спробуйте отримати закордонний паспорт не через консульську установу, а через одне з закордонних представництв ДП "Документ". Там наявність "Резерв+" не вимагається".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, як скасувати повернення виключеного громадянина на облік.

Якщо громадянина, виключеного з військового обліку, повернули на облік, він має право опротестувати таке рішення ТЦК. Юристи пояснили, як це зробити у досудовому та судовому порядку.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи можуть виключеного повернути на облік після зміни ним ПІБ.

Військовозобов’язаний громадянин має законне право змінювати свої паспортні дані, зокрема, ім’я, прізвище та по-батькові. Юристи пояснили, чи може вплинути такий крок на військовий облік та військову службу громадянина.

військовий облік закордонний паспорт України консульство
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
