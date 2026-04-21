Возвращение эмигранта на учет ТЦК: паспорт выдадут в ГП "Документ"

Дата публикации 21 апреля 2026 21:40
Гражданина, исключенного с воинского учета, ТЦК может вернуть на учет из-за технических проблем. Из-за этого у лиц, находящихся за границей, могут возникнуть проблемы с загранпаспортами. Юристы объяснили, что делать гражданам в такой ситуации.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Возвращение на воинский учет

Военному учету в Украине подлежат все граждане мужского пола в возрасте от 17 до 60 лет. Но часть этих граждан может быть исключена с воинского учета по тем или иным причинам.

Одной из причин является состояние здоровья, которое не позволяет полноценно проходить военную службу. Таких граждан признают непригодными к военной службе и исключают с учета.

Но в последнее время были зафиксированы случаи, когда граждан, которые ранее были исключены с учета, возвращали обратно на воинский учет ТЦК. К юристам обратился гражданин, которого именно так вернули на учет.

Проблемы с загранпаспортом из-за возвращения на учет

Мужчина уточнил, что он сейчас находится за границей. И из-за того, что его, скорее всего, вернули на воинский учет, он не смог получить новый загранпаспорт в консульстве.

Юрист Андрей Брылев объяснил в комментарии причину такой ситуации: "К сожалению, случилось так, что Вы были исключены из военной службы тогда, когда реестр "Оберіг" не заработал в полную силу. Поэтому в "Резерв+" Вы с большой вероятностью будете указаны как военнообязанный".

Брылев объяснил, что делать в такой ситуации эмигранту, в частности, с загранпаспортом: "Сформируйте военно-учетный документ не через "Резерв+", а через "Дію". Тогда будет понятно действительное положение дел с Вашим военным учетом и возможным пребыванием в так называемом розыске. Далее попробуйте получить загранпаспорт не через консульское учреждение, а через одно из зарубежных представительств ГП "Документ". Там наличие "Резерв+" не требуется".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, как отменить возвращение исключенного гражданина на учет.

Если гражданина, исключенного с воинского учета, вернули на учет, он имеет право опротестовать такое решение ТЦК. Юристы объяснили, как это сделать в досудебном и судебном порядке.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, могут ли исключенного вернуть на учет после изменения им ФИО.

Военнообязанный гражданин имеет законное право менять свои паспортные данные, в частности, имя, фамилию и отчество. Юристы объяснили, может ли повлиять такой шаг на воинский учет и военную службу гражданина.

военный учет загранпаспорт Украины консульство
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Любомир Кучер
