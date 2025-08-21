Коли потрібно проходити ВЛК для постановки на облік в ТЦК

Постановка на облік в ТЦК — чи треба проходити ВЛК
Під час постановки на військовий облік у територіальному центрі комплектування громадянин не повинен проходити військово-лікарську комісію. Але на практиці ситуація дещо відрізняється від норм законодавства.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Необхідність ВЛК — норми законодавства
До юристів звернувся громадянин, який заявив, що хоче стати на військовий облік у своєму ТЦК.
Чоловік поцікавився, чи потрібно йому проходити під час цього процесу військово-лікарську комісію.
"Нормами законодавства не визначений Ваш обов'язок проходити ВЛК при постановці на облік в ТЦК", — наголосив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.
Чи треба буде пройти комісію — ситуація на практиці
Разом з тим, підкреслив юрист, насправді ситуація дещо відрізняється від формальних норм законодавства.
"Проте, на жаль, практика в ТЦК зовсім інша — "змусять", — визнав Айвазян.
Щодо можливості мобілізації після ВЛК, то, якщо громадянин має відстрочку, імовірність його мобілізування є мінімальною.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, що Кабмін у серпні 2025 року запровадив нові правила військового обліку.
Додамо, ми повідомляли про те, що робити у випадку помилки в автоматичній постановці на військовий облік.
Читайте Новини.LIVE!