Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Постановка на облік в ТЦК — чи треба проходити ВЛК

Постановка на облік в ТЦК — чи треба проходити ВЛК

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2025 06:30
Коли потрібно проходити ВЛК для постановки на облік в ТЦК
Процес проходження ВЛК. Фото: "Поради юриста"

Під час постановки на військовий облік у територіальному центрі комплектування громадянин не повинен проходити військово-лікарську комісію. Але на практиці ситуація дещо відрізняється від норм законодавства.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Реклама
Читайте також:

Необхідність ВЛК — норми законодавства

До юристів звернувся громадянин, який заявив, що хоче стати на військовий облік у своєму ТЦК.

Чоловік поцікавився, чи потрібно йому проходити під час цього процесу військово-лікарську комісію.

"Нормами законодавства не визначений Ваш обов'язок проходити ВЛК при постановці на облік в ТЦК", — наголосив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Чи треба буде пройти комісію — ситуація на практиці

Разом з тим, підкреслив юрист, насправді ситуація дещо відрізняється від формальних норм законодавства.

"Проте, на жаль, практика в ТЦК зовсім інша — "змусять", — визнав Айвазян.

Щодо можливості мобілізації після ВЛК, то, якщо громадянин має відстрочку, імовірність його мобілізування є мінімальною.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що Кабмін у серпні 2025 року запровадив нові правила військового обліку.

Додамо, ми повідомляли про те, що робити у випадку помилки в автоматичній постановці на військовий облік.

військовий облік мобілізація ВЛК ТЦК та СП військовозобов'язані
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації