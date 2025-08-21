Коли потрібно проходити ВЛК для постановки на облік в ТЦК

Процес проходження ВЛК. Фото: "Поради юриста"

Під час постановки на військовий облік у територіальному центрі комплектування громадянин не повинен проходити військово-лікарську комісію. Але на практиці ситуація дещо відрізняється від норм законодавства.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Необхідність ВЛК — норми законодавства

До юристів звернувся громадянин, який заявив, що хоче стати на військовий облік у своєму ТЦК.

Чоловік поцікавився, чи потрібно йому проходити під час цього процесу військово-лікарську комісію.

"Нормами законодавства не визначений Ваш обов'язок проходити ВЛК при постановці на облік в ТЦК", — наголосив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Чи треба буде пройти комісію — ситуація на практиці

Разом з тим, підкреслив юрист, насправді ситуація дещо відрізняється від формальних норм законодавства.

"Проте, на жаль, практика в ТЦК зовсім інша — "змусять", — визнав Айвазян.

Щодо можливості мобілізації після ВЛК, то, якщо громадянин має відстрочку, імовірність його мобілізування є мінімальною.

