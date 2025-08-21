Видео
Постановка на учет в ТЦК — надо ли проходить ВВК

21 августа 2025
Когда нужно проходить ВВК для постановки на учет в ТЦК
Процесс прохождения ВВК. Фото: "Поради юриста"

При постановке на воинский учет в территориальном центре комплектования гражданин не должен проходить военно-врачебную комиссию. Но на практике ситуация несколько отличается от норм законодательства.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Необходимость ВВК — нормы законодательства

К юристам обратился гражданин, который заявил, что хочет стать на воинский учет в своем ТЦК.

Мужчина поинтересовался, нужно ли ему проходить во время этого процесса военно-врачебную комиссию.

"Нормами законодательства не определена Ваша обязанность проходить ВВК при постановке на учет в ТЦК", — отметил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Надо ли будет пройти комиссию — ситуация на практике

Вместе с тем, подчеркнул юрист, на самом деле ситуация несколько отличается от формальных норм законодательства.

"Однако, к сожалению, практика в ТЦК совсем другая — "заставят", — признал Айвазян.

Что касается возможности мобилизации после ВВК, то, если гражданин имеет отсрочку, вероятность его мобилизации является минимальной.

Напомним, мы ранее писали о том, что Кабмин в августе 2025 года ввел новые правила воинского учета.

Добавим, мы сообщали о том, что делать в случае ошибки в автоматической постановке на воинский учет.

военный учет мобилизация ВВК ТЦК и СП военнообязанные
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
