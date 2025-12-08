Чоловік з Тернопільщини отримав вирок за злив локацій ТЦК та СП у Viber

Чоловік користується смартфоном. Фото: Pexels

У Тернопільській області в суді винесли вирок чоловікові, який протягом майже двох років свідомо заважав роботі військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він регулярно публікеував у Viber-групі інформацію про їхнє переміщення.

Про це стало відомо зі судового вироку, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

За даними слідства, група налічувала близько трьох тисяч учасників, а повідомлення чоловіка фактично дозволяли їм та їхнім знайомим уникати контактів із представниками ТЦК та СП під час проведення мобілізаційних заходів.

Правоохоронці встановили особу чоловіка, який з вересня 2023 року до червня 2025-го збирав дані про маршрути, локації та час перебування військовослужбовців ТЦК та СП, після чого поширював їх у чаті.

У публікаціях він вказував конкретні населені пункти, орієнтири та часові рамки, що прямо суперечить законодавству про військовий обов’язок і мобілізацію. Такі дії створювали перешкоди в установленні мобілізаційного ресурсу, у веденні військового обліку та в укомплектуванні Збройних Сил України під час воєнного стану.

Зборівський районний суд Тернопільської області визнав чоловіка винним у перешкоджанні законній діяльності військовослужбовців. Первинно суд призначив йому п’ять років позбавлення волі з конфіскацією телефона, з якого він публікував повідомлення у чаті.

Втім з огляду на його повне визнання вини, каяття та сприяння слідству реальне ув’язнення замінили на дворічний іспитовий строк. Конфіскований смартфон залишили у доході держави.

