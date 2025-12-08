Мужчина с Тернопольщины получил приговор за слив локаций ТЦК и СП в Viber

Мужчина пользуется смартфоном. Фото: Pexels

В Тернопольской области в суде вынесли приговор мужчине, который в течение почти двух лет сознательно мешал работе военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки. Он регулярно публиковал в Viber-группе информацию об их перемещении.

Об этом стало известно из судебного приговора, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

На Тернопольщине наказали участника Viber-группы за слив данных о ТЦК

По данным следствия, группа насчитывала около трех тысяч участников, а сообщения мужчины фактически позволяли им и их знакомым избегать контактов с представителями ТЦК и СП во время проведения мобилизационных мероприятий.

Правоохранители установили личность мужчины, который с сентября 2023 года до июня 2025-го собирал данные о маршрутах, локации и время пребывания военнослужащих ТЦК и СП, после чего распространял их в чате.

В публикациях он указывал конкретные населенные пункты, ориентиры и временные рамки, что прямо противоречит законодательству о воинской обязанности и мобилизации. Такие действия создавали препятствия в установлении мобилизационного ресурса, в ведении воинского учета и в укомплектовании Вооруженных Сил Украины во время военного положения.

Зборовский районный суд Тернопольской области признал мужчину виновным в препятствовании законной деятельности военнослужащих. Первоначально суд назначил ему пять лет лишения свободы с конфискацией телефона, с которого он публиковал сообщения в чате.

Впрочем, учитывая его полное признание вины, раскаяние и содействие следствию реальное заключение заменили на двухлетний испытательный срок. Конфискованный смартфон оставили в доходе государства.

