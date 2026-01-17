Військовий ТЦК принижував військовозобов'язаного — як його покарав суд

Працівники ТЦК із військовозобов'язаним. Фото ілюстративне: Нацполіція України

У Тернополі посадовець ТЦК та СП під час мобілізаційних заходів перевищив службові повноваження. Його притягнули до адміністративної відповідальності.

Про це 15 січня повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону.

Деталі справи

За даними слідства, фігурант, перебуваючи у службовому автомобілі, порушив права військовозобов'язаного. Посадовець силоміць утримував чоловіка, ображав його і нецензурно висловлювався. Інцидент зафіксували камери відеоспостереження. Результати службового розслідування підтвердили, що військовослужбовець ТЦК діяв неправомірно.

Рішення суду

Представника військкомату оштрафували на 34 тисячі гривень. Крім того, його перевели — у подальшому він служитиме в районі виконання бойових дій.

