Військовий ТЦК принижував військовозобов'язаного — як його покарав суд

Посадовець ТЦК образив військовозобов'язаного — вирок суду
У Тернополі посадовець ТЦК та СП під час мобілізаційних заходів перевищив службові повноваження. Його притягнули до адміністративної відповідальності.
Про це 15 січня повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону.
Деталі справи
За даними слідства, фігурант, перебуваючи у службовому автомобілі, порушив права військовозобов'язаного. Посадовець силоміць утримував чоловіка, ображав його і нецензурно висловлювався. Інцидент зафіксували камери відеоспостереження. Результати службового розслідування підтвердили, що військовослужбовець ТЦК діяв неправомірно.
Рішення суду
Представника військкомату оштрафували на 34 тисячі гривень. Крім того, його перевели — у подальшому він служитиме в районі виконання бойових дій.
