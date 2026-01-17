Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Посадовець ТЦК образив військовозобов'язаного — вирок суду

Посадовець ТЦК образив військовозобов'язаного — вирок суду

Ua ru
Дата публікації: 17 січня 2026 14:30
Військовий ТЦК принижував військовозобов'язаного — як його покарав суд
Працівники ТЦК із військовозобов'язаним. Фото ілюстративне: Нацполіція України

У Тернополі посадовець ТЦК та СП під час мобілізаційних заходів перевищив службові повноваження. Його притягнули до адміністративної відповідальності.

Про це 15 січня повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи 

За даними слідства, фігурант, перебуваючи у службовому автомобілі, порушив права військовозобов'язаного. Посадовець силоміць утримував чоловіка, ображав його і нецензурно висловлювався. Інцидент зафіксували камери відеоспостереження. Результати службового розслідування підтвердили, що військовослужбовець ТЦК діяв неправомірно. 

Рішення суду

Представника військкомату оштрафували на 34 тисячі гривень. Крім того, його перевели — у подальшому він служитиме в районі виконання бойових дій.

Нагадаємо, у Луцьку чоловік намагався у фурі провезти військовозобов'язаного до Польщі. Його судитимуть. 

Також ми повідомляли про запобіжний захід для Юлії Тимошенко, яку підозоюють у спробі підкупу парламентарів. Їй призначили 33 мільйони гривень застави.

суд мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації