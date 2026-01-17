Видео
Главная ТЦК Чиновник ТЦК оскорбил военнообязанного — приговор суда

Чиновник ТЦК оскорбил военнообязанного — приговор суда

Ua ru
Дата публикации 17 января 2026 14:30
Военный ТЦК унижал военнообязанного — как его наказал суд
Работники ТЦК с военнообязанным. Фото иллюстративное: Нацполиция Украины

В Тернополе чиновник ТЦК и СП во время мобилизационных мероприятий превысил служебные полномочия. Его привлекли к административной ответственности.

Об этом 15 января сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Западного региона.

Читайте также:

Детали дела

По данным следствия, фигурант, находясь в служебном автомобиле, нарушил права военнообязанного. Чиновник силой удерживал мужчину, оскорблял его и нецензурно выражался. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения. Результаты служебного расследования подтвердили, что военнослужащий ТЦК действовал неправомерно.

Решение суда

Представителя военкомата оштрафовали на 34 тысячи гривен. Кроме того, его перевели — в дальнейшем он будет служить в районе выполнения боевых действий.

Напомним, в Луцке мужчина пытался в фуре провезти военнообязанного в Польшу. Его будут судить.

Также мы сообщали о мере пресечения для Юлии Тимошенко, которую подозревают в попытке подкупа парламентариев. Ей назначили 33 миллиона гривен залога.

суд мобилизация ТЦК и СП военнообязанные судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
