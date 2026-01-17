Военный ТЦК унижал военнообязанного — как его наказал суд

Работники ТЦК с военнообязанным. Фото иллюстративное: Нацполиция Украины

В Тернополе чиновник ТЦК и СП во время мобилизационных мероприятий превысил служебные полномочия. Его привлекли к административной ответственности.

Об этом 15 января сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Западного региона.

Детали дела

По данным следствия, фигурант, находясь в служебном автомобиле, нарушил права военнообязанного. Чиновник силой удерживал мужчину, оскорблял его и нецензурно выражался. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения. Результаты служебного расследования подтвердили, что военнослужащий ТЦК действовал неправомерно.

Решение суда

Представителя военкомата оштрафовали на 34 тысячи гривен. Кроме того, его перевели — в дальнейшем он будет служить в районе выполнения боевых действий.

