Відстрочка від мобілізації, якщо є помилка ЄДЕБО — чи прийме ТЦК документи

Українські студенти в аудиторії. Фото: Sobitie

Якщо у довідці ЄДЕБО студент помітив помилку, то він має звернутися до керівництва свого вишу для подачі заяви про виправлення помилки до ДП "Інфоресурс". Також студент може подати таку заяву самостійно.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Помилка в довідці ЄДЕБО — зверніться до вишу

Для того, аби оформити відстрочку від мобілізації, студенти мають отримати довідку ЄДЕБО про відсутність порушення правила про послідовність здобутої освіти.

У деяких студентів в довідці ЄДЕБО були виявлені помилки. Юристи пояснили, що ж військовозобов’язані студенти мають робити у такій ситуації.

"Зверніться до свого вищого навчального закладу, щоб вони подали запит до ДП "Інфоресурс" та виправили помилку", — підкреслив у відповіді юрист Владислав Дерій.

Самостійне вирішення питання студентом

Разом з тим, додав Дерій, можна піти швидшим шляхом.

"Ви також можете самостійно подати запит до ДП "Інфоресурс" та прикріпіть наказ про поновлення у вищому навчальному закладі", — наголосив юрист.

Він пояснив, що для цього студент має взяти у виші витяг з наказу про поновлення на денну форму навчання — і його потрібно направити його разом із заявою до ДП "Інфоресурс".

Нагадаємо, ми раніше писали про те, який термін дії має довідка ЄДЕБО, потрібна для оформлення відстрочки студентам.

Додамо, ми повідомляли про те, як українським студентам можна отримати довідку ЄДЕБО.