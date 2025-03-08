Отсрочка от мобилизации, если есть ошибка ЕГЭБО — примет ли ТЦК документы

Украинские студенты в аудитории. Фото: Sobitie

Если в справке ЕГЭБО студент заметил ошибку, то он должен обратиться к руководству своего вуза для подачи заявления об исправлении ошибки в ГП "Інфоресурс". Также студент может подать такое заявление самостоятельно.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Читайте также:

Ошибка в справке ЕГЭБО — обратитесь в вуз

Для того, чтобы оформить отсрочку от мобилизации, студенты должны получить справку ЕГЭБО об отсутствии нарушения правила о последовательности полученного образования.

У некоторых студентов в справке ЕГЭБО были обнаружены ошибки. Юристы объяснили, что же военнообязанные студенты должны делать в такой ситуации.

"Обратитесь в свое высшее учебное заведение, чтобы они подали запрос в ГП "Інфоресурс" и исправили ошибку", — подчеркнул в ответе юрист Владислав Дерий.

Самостоятельное решение вопроса студентом

Вместе с тем, добавил Дерий, можно пойти более быстрым путем.

"Вы также можете самостоятельно подать запрос в ГП "Інфоресурс" и прикрепите приказ о восстановлении в высшем учебном заведении", — отметил юрист.

Он пояснил, что для этого студент должен взять в вузе выписку из приказа о восстановлении на дневную форму обучения — и его нужно направить его вместе с заявлением в ГП "Інфоресурс".

Напомним, мы ранее писали о том, какой срок действия имеет справка ЕГЭБО, нужная для оформления отсрочки студентам.

Добавим, мы сообщали о том, как украинским студентам можно получить справку ЕГЭБО.