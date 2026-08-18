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Головна ТЦК Поліція отримала півтора мільйона звернень щодо ухилянтів

Поліція отримала півтора мільйона звернень щодо ухилянтів

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2026 08:42
Скількох ухилянтів розшукують ТЦК та СП
Максим Цуцкірідзе. Фото: censor.net

Протягом поточного року ТЦК та СП передавали правоохоронцям матеріали щодо розшуку громадян призовного віку, які намагаються уникнути військової служби. Загальна кількість таких звернень уже сягнула півтора мільйонів. Від початку повномасштабного вторгнення через ухилення від мобілізації відкрили понад 20 тисяч кримінальних проваджень. 

​Про це в інтерв'ю "Цензор.НЕТ" повідомив перший заступник голови Національної поліції України — начальник Головного слідчого управління, тимчасово виконуючий обов'язки голови Національної поліції України Максим Цуцкірідзе, передає Новини.LIVE.

​Співпраця військових і поліції в мобілізаційних питаннях

​Керівник Нацполіції обговорив із військовим керівництвом спільну роботу щодо мобілізації та перевірки бронювання. Також правоохоронці реагують на порушення під час роботи комісій та випадки, коли військові самовільно залишають свої частини. 

"Це велика спільна робота, де важливі постійний обмін інформацією і чітка взаємодія між усіма, хто за неї відповідає. Так само ми працюємо разом, коли виявляємо можливі зловживання з боку посадовців ТЦК, ВЛК чи інших структур, залучених до мобілізаційних процесів", — зазначив Максим Цуцкірідзе. 

Раніше Новини.LIVE з посиланням на тимчасово виконуючого обов'язки голови Національної поліції України Максима Цуцкірідзе повідомляв, що поліцейські викрили масштабні схеми підробки медичних довідок. Тисячі незаконних рішень ВЛК про непридатність скасували. До оборудок виявилися причетними працівники ТЦК, медики та посередники.

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Також Новини.LIVE з посиланням на постанову Кабінету Міністрів України писав про зміни правил надання відстрочки. Студенти тепер отримуватимуть її лише на один семестр. Максимальна тривалість такої відстрочки становитиме шість місяців.

поліція військкомат мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані розшук
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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