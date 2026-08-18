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Главная ТЦК Полиция получила полтора миллиона обращений об уклонистах

Полиция получила полтора миллиона обращений об уклонистах

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2026 08:42
Скольких уклонистов разыскивают ТЦК и СП
Максим Цуцкиридзе. Фото: censor.net

В течение текущего года ТЦК и СП передавали правоохранительным органам материалы по розыску граждан призывного возраста, пытающихся уклониться от военной службы. Общее количество таких обращений уже достигло полутора миллионов. С начала полномасштабного вторжения за уклонение от мобилизации возбуждили более 20 тысяч уголовных дел.

Об этом в интервью "Цензор.НЕТ" сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Украины — начальник Главного следственного управления, временно исполняющий обязанности председателя Национальной полиции Украины Максим Цуцкиридзе, передает Новини.LIVE.

​Сотрудничество военных и полиции в вопросах мобилизации

​Руководитель Нацполиции обсудил с военным руководством совместную работу по мобилизации и проверке бронирования. Также правоохранители реагируют на нарушения во время работы комиссий и случаи, когда военные самовольно покидают свои части.

"Это большая совместная работа, в которой важны постоянный обмен информацией и четкое взаимодействие между всеми, кто за нее отвечает. Точно так же мы работаем вместе, когда выявляем возможные злоупотребления со стороны должностных лиц ТЦК, ВВК или других структур, вовлеченных в мобилизационные процессы", — отметил Максим Цуцкиридзе.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на временно исполняющего обязанности главы Национальной полиции Украины Максима Цуцкиридзе сообщало, что полицейские раскрыли масштабные схемы подделки медицинских справок. Тысячи незаконных решений ВВК о непригодности отменили. К махинациям оказались причастны сотрудники ТЦК, медики и посредники.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на постановление Кабинета министров Украины писал об изменениях в правилах предоставления отсрочки. Студенты теперь будут получать ее только на один семестр. Максимальная продолжительность такой отсрочки составит шесть месяцев.

полиция военкомат мобилизация ТЦК и СП военнообязанные розыск
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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