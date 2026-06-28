Після мобілізації у чоловіка виявили пухлину: суд став на бік ТЦК

Працівник ТЦК виписує повістку, суддівський молоток. Фото: Суспільне Чернігів, magnific.com. Колаж: Новини.LIVE

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Львівський окружний адміністративний суд розглянув позов щодо оскарження рішення про мобілізацію чоловіка. Після призову у нього було виявлено пухлину, однак це не стало підставою для скасування рішення. Суд наголосив, що ключове значення мають чинні висновки ВЛК, які не були оскаржені у встановленому порядку.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Львівський окружний адміністративний суд.

Після мобілізації виявили пухлину: рішення суду

Львівський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову чоловіка, який вимагав скасувати рішення про його мобілізацію та дії ТЦК.

Позивач стверджував, що після проходження військово-лікарської комісії та мобілізації у нього виявили пухлинне утворення правої нирки. На його думку, під час ВЛК стан здоров’я був оцінений неправильно, а огляд проведено неналежним чином.

З матеріалів справи відомо, що 14 листопада 2025 року позаштатна ВЛК визнала чоловіка здоровим та придатним до військової служби. Під час огляду він не повідомляв про жодні скарги на стан здоров’я та не оскаржив висновок комісії у передбаченому законом порядку.

Представники ТЦК у суді зазначили, що мобілізація відбулася саме на підставі чинного висновку ВЛК, а порушень у процедурі огляду не встановлено.

Судова оцінка інциденту

Після мобілізації, 1 березня 2026 року, медичне обстеження виявило у чоловіка пухлинне утворення. Він наполягав, що захворювання могло існувати ще до проходження ВЛК, однак суд не визнав це підставою для перегляду рішення про призов.

Суд зазначив, що постанова військово-лікарської комісії залишалася чинною та не була скасована в адміністративному порядку. Також встановлено, що скаргу до регіональної ВЛК позивач подав уже після звернення до суду, а результати її розгляду в матеріалах справи відсутні.

У рішенні підкреслено, що оцінка медичних висновків та встановлення діагнозів не належать до компетенції адміністративного суду — це сфера повноважень військово-лікарських комісій.

Отже, Львівський окружний адміністративний суд повністю відмовив у задоволенні позову у справі №380/3112/26. Рішення про придатність до військової служби залишилося чинним, підстав для скасування мобілізації суд не встановив.

Новини.LIVE інформували, що в Україні готують можливі зміни щодо мобілізації чоловіків, які перебувають у розшуку ТЦК. Держава планує посилити контроль і зменшити кількість осіб, які ухиляються від служби, але конкретні механізми поки не розкриваються. Окремо розглядається можливість запровадження обмежень, подібних до тих, що діють для боржників.

Новини.LIVE також писали, що в Україні планують запустити другий етап реформи роботи ТЦК та підходів до мобілізації. Очікується, що зміни можуть почати діяти вже в липні, однак можливі й затримки. Реформа має підвищити ефективність мобілізаційних процесів та організацію роботи центрів комплектування.