Статус критичності підприємтсва та бронювання працівників — правила

Оформлення документів у ТЦК. Фото: Вінницький ТЦК

Після того, як критично важливе для української економіки підприємство втрачає цей статус, працівників цих підприємств уже неможливо буде забронювати. Закон дозволяє їх мобілізувати.

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації.

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Бронювання для частини працівників

В Україні продовжується процес загальної мобілізації, оголошений після запровадження воєнного стану на усій території країни.

Під час цього процесу частина військовозобов’язаних громадян, які є працівниками підприємств, визнаних критично важливими для української економіки, може отримати бронювання на своєму робочому місці.

Та не завжди це бронювання можна оформити.

Чи залишається право на броню після втрати статусу "критично важливий"

Статус критично важливого підприємство отримує не назавжди. Цей статус може бути втрачений через рік після ухвалення такого рішення, або після закінчення терміну дії договору на виконання відповідних робіт, замовлених державою.

Коли цей статус втрачається — працівники підприємства більше не можуть бути заброньовані. Тож їх можуть мобілізувати до лав Збройних сил України.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив рішення, після якого чоловіки, які не оновили дані, не зможуть отримати бронювання.

Додамо, підприємства, визнані критично важливими для української економіки, мають скласти списки працівників, яких вони хочуть забронювати від мобілізації. Ці списки подаються до центральних органів державної влади, а також у Міноборони та Мінстратегпром.