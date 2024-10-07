Статус критичности предприятия и бронирование работников — правила

Оформление документов в ТЦК. Фото: Винницкий ТЦК

После того как критически важное для украинской экономики предприятие теряет этот статус, работников этих предприятий уже невозможно будет забронировать. Закон разрешает их мобилизовать.

Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации.

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Бронирование для части работников

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, объявленный после введения военного положения на всей территории страны.

Во время этого процесса часть военнообязанных граждан, являющихся работниками предприятий, признанных критически важными для украинской экономики, может получить бронирование на своем рабочем месте.

Но не всегда это бронирование можно оформить.

Остается ли право на броню после потери статуса "критически важен"

Статус критически важного предприятие получает не навсегда. Этот статус может быть потерян через год после принятия такого решения или по истечении срока действия договора на выполнение соответствующих работ, заказанных государством.

Когда этот статус теряется, работники предприятия больше не могут быть забронированы. Поэтому их могут мобилизовать в ряды Вооруженных сил Украины.

Напомним, Кабмин принял решение, после которого мужчины, не обновившие данные, не смогут получить бронирование.

Добавим, что предприятия, признанные критически важными для украинской экономики, должны составить списки работников, которых они хотят забронировать от мобилизации. Эти списки подаются в центральные органы государственной власти, а также в Минобороны и Минстратегпром.