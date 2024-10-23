Підготовка військових у навчальних центрах - нові зміни

Процес підготовки українських військових. Фото: 150 навчальний центр Командування Сил ТрО ЗСУ

В Україні змінюють процес базової загальної військової підготовки (БЗВП) військовозобов’язаних. Зокрема, буде збільшений термін цього процесу.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

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В Україні змінилася система підготовки мобілізованих військовослужбовців.

За словами, базова загальна військова підготовка відтепер буде засновуватися на принципах та підходах десантно-штурмових військ Збройних сил України.

"Життя наших воїнів — безцінне, і найважливіша передумова його збереження – якісна підготовка на всіх етапах", — пояснив Сирський.

Термін БЗВП продовжили

Він зазначив, що остаточне рішення щодо нової моделі базової загальної військової підготовки буде ухвалене в грудні поточного року.

Але деякі нововведення Олександр Сирський назвав уже зараз.

Зокрема, термін підготовки мобілізованих збільшать з 1 до 1,5 місяця.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які зміни плануються у процесі військової підготовки для студентів.

Також ми повідомляли про зміни, які планують запровадити у процесі постановки на військовий облік.