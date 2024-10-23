Підготовка військових у навчальних центрах - нові зміни

Підготовка мобілізованих — що змінилося у жовтні
В Україні змінюють процес базової загальної військової підготовки (БЗВП) військовозобов’язаних. Зокрема, буде збільшений термін цього процесу.
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
Підготовка українських військових — що слугує за зразок
В Україні змінилася система підготовки мобілізованих військовослужбовців.
За словами, базова загальна військова підготовка відтепер буде засновуватися на принципах та підходах десантно-штурмових військ Збройних сил України.
"Життя наших воїнів — безцінне, і найважливіша передумова його збереження – якісна підготовка на всіх етапах", — пояснив Сирський.
Термін БЗВП продовжили
Він зазначив, що остаточне рішення щодо нової моделі базової загальної військової підготовки буде ухвалене в грудні поточного року.
Але деякі нововведення Олександр Сирський назвав уже зараз.
Зокрема, термін підготовки мобілізованих збільшать з 1 до 1,5 місяця.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, які зміни плануються у процесі військової підготовки для студентів.
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