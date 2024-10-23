Подготовка военных в учебных центрах – новые изменения

Подготовка мобилизованных — что изменилось в октябре
В Украине изменяют процесс базовой общей военной подготовки (БОВП) военнообязанных. В частности, будет увеличен срок этого процесса.
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Подготовка украинских военных — что служит образцом
В Украине изменилась система подготовки мобилизованных военнослужащих
По словам, базовая общая военная подготовка теперь будет основываться на принципах и подходах десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.
"Жизнь наших воинов бесценна, и важнейшая предпосылка ее сохранения — качественная подготовка на всех этапах", — пояснил Сырский.
Срок БОВП продлили
Он отметил, что окончательное решение о новой модели базовой общей военной подготовки будет принято в декабре текущего года.
Но некоторые нововведения Александр Сырский назвал уже сейчас.
В частности, сроки подготовки мобилизованных увеличат с 1 до 1,5 месяца.
Напомним, мы ранее писали, какие изменения планируются в процессе военной подготовки для студентов.
Также мы сообщали об изменениях, которые планируется внедрить в процессе постановки на военный учет.
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