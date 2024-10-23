Подготовка военных в учебных центрах – новые изменения

Процесс подготовки украинских военных. Фото: 150 учебный центр Командования Сил ТрО ВСУ

В Украине изменяют процесс базовой общей военной подготовки (БОВП) военнообязанных. В частности, будет увеличен срок этого процесса.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

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В Украине изменилась система подготовки мобилизованных военнослужащих

По словам, базовая общая военная подготовка теперь будет основываться на принципах и подходах десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

"Жизнь наших воинов бесценна, и важнейшая предпосылка ее сохранения — качественная подготовка на всех этапах", — пояснил Сырский.

Срок БОВП продлили

Он отметил, что окончательное решение о новой модели базовой общей военной подготовки будет принято в декабре текущего года.

Но некоторые нововведения Александр Сырский назвал уже сейчас.

В частности, сроки подготовки мобилизованных увеличат с 1 до 1,5 месяца.

Напомним, мы ранее писали, какие изменения планируются в процессе военной подготовки для студентов.

Также мы сообщали об изменениях, которые планируется внедрить в процессе постановки на военный учет.