Головна ТЦК Переведення з бригади в ТЦК — чи є компенсація за відпустку

Переведення з бригади в ТЦК — чи є компенсація за відпустку

Ua ru
Дата публікації: 4 жовтня 2025 00:30
Переведення в ТЦК - чи компенсують невикористану відпустку
Працівники територіальних центрів комплектування. Фото: служба зв’язків з громадськістю Командування СВ ЗСУ

Якщо військовослужбовець переводиться із бойової чи іншої бригади на службу у територіальний центр комплектування, він не має права на компенсацію за невикористану відпустку. Водночас сама відпустка за військовослужбовцем зберігається.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Євген Корнійчук.

Читайте також:

Переведення — це не звільнення

До юристів звернулася військовослужбовиця, яку переводять із бригади ЗСУ на службу в територіальний центр комплектування.

Жінка поцікавилася, чи може вона отримати компенсацію за невикористану під час служби у бригаді відпустку. Військовослужбовиця пояснила, що їй відмовили у рапорті про компенсацію.

"Законодавство України передбачає, що грошова компенсація за невикористані дні щорічної відпустки виплачується у разі звільнення військовослужбовця зі служби", — наголосив у відповіді військовий юрист Євген Корнійчук.

Тут же, підкреслив юрист, ситуація дещо інша — бо військовослужбовиця не звільняється зі служби загалом, а лише змінює місце служби.

Компенсації не буде, але право зберігаєт ься

"При переведенні з однієї військової частини до іншої (наприклад, із бригади до ТЦК) компенсація не нараховується, адже зобов’язання щодо надання відпустки переходять до нової частини, куди ви перевелися", — зазначив Корнійчук.

Саме тому у відповіді на рапорт військової, додав він, була зазначена відмова у виплаті компенсації.

"Отже, під час переведення компенсацію отримати не можна, але право на відпустку зберігається, і ви маєте можливість використати накопичені дні вже у ТЦК", — резюмував юрист.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, яка категорія військовослужбовців може служити в ТЦК та СП.

Додамо, ми повідомляли про те, як саме військовому можна потрапити на службу в ТЦК, які документи потрібні для цього процесу.

ЗСУ відпустка компенсація ТЦК та СП військовослужбовці
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
