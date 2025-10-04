Переведення в ТЦК - чи компенсують невикористану відпустку

Працівники територіальних центрів комплектування. Фото: служба зв’язків з громадськістю Командування СВ ЗСУ

Якщо військовослужбовець переводиться із бойової чи іншої бригади на службу у територіальний центр комплектування, він не має права на компенсацію за невикористану відпустку. Водночас сама відпустка за військовослужбовцем зберігається.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Євген Корнійчук.

Переведення — це не звільнення

До юристів звернулася військовослужбовиця, яку переводять із бригади ЗСУ на службу в територіальний центр комплектування.

Жінка поцікавилася, чи може вона отримати компенсацію за невикористану під час служби у бригаді відпустку. Військовослужбовиця пояснила, що їй відмовили у рапорті про компенсацію.

"Законодавство України передбачає, що грошова компенсація за невикористані дні щорічної відпустки виплачується у разі звільнення військовослужбовця зі служби", — наголосив у відповіді військовий юрист Євген Корнійчук.

Тут же, підкреслив юрист, ситуація дещо інша — бо військовослужбовиця не звільняється зі служби загалом, а лише змінює місце служби.

Компенсації не буде, але право зберігаєт ься

"При переведенні з однієї військової частини до іншої (наприклад, із бригади до ТЦК) компенсація не нараховується, адже зобов’язання щодо надання відпустки переходять до нової частини, куди ви перевелися", — зазначив Корнійчук.

Саме тому у відповіді на рапорт військової, додав він, була зазначена відмова у виплаті компенсації.

"Отже, під час переведення компенсацію отримати не можна, але право на відпустку зберігається, і ви маєте можливість використати накопичені дні вже у ТЦК", — резюмував юрист.

