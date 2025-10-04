Видео
Перевод из бригады в ТЦК — есть ли компенсация за отпуск

Перевод из бригады в ТЦК — есть ли компенсация за отпуск

ru
Дата публикации 4 октября 2025 00:30
Перевод в ТЦК - компенсируют ли неиспользованный отпуск
Работники территориальных центров комплектования. Фото: служба связей с общественностью Командования СВ ВСУ

Если военнослужащий переводится из боевой или другой бригады на службу в территориальный центр комплектования, он не имеет права на компенсацию за неиспользованный отпуск. В то же время сам отпуск за военнослужащим сохраняется.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Евгений Корнийчук.

Читайте также:

Перевод — это не увольнение

К юристам обратилась военнослужащая, которую переводят из бригады ВСУ на службу в территориальный центр комплектования.

Женщина поинтересовалась, может ли она получить компенсацию за неиспользованный во время службы в бригаде отпуск. Военнослужащая объяснила, что ей отказали в рапорте о компенсации.

"Законодательство Украины предусматривает, что денежная компенсация за неиспользованные дни ежегодного отпуска выплачивается в случае увольнения военнослужащего со службы", — отметил в ответе военный юрист Евгений Корнийчук.

Здесь же, подчеркнул юрист, ситуация несколько иная - потому что военнослужащая не увольняется со службы в целом, а только меняет место службы.

Компенсации не будет, но право сохраняется

"При переводе из одной воинской части в другую (например, из бригады в ТЦК) компенсация не начисляется, ведь обязательства по предоставлению отпуска переходят к новой части, куда вы перевелись", — отметил Корнийчук.

Именно поэтому в ответе на рапорт военной, добавил он, был указан отказ в выплате компенсации.

"Итак, при переводе компенсацию получить нельзя, но право на отпуск сохраняется, и вы имеете возможность использовать накопленные дни уже в ТЦК", — резюмировал юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, какая категория военнослужащих может служить в ТЦК и СП.

Добавим, мы сообщали о том, как именно военному можно попасть на службу в ТЦК, какие документы нужны для этого процесса.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
