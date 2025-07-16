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Головна ТЦК Патрульний допомагав чоловіку уникнути ТЦК — як його покарав суд

Патрульний допомагав чоловіку уникнути ТЦК — як його покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2025 00:33
Патрульний взяв хабар у військовозобов'язаного — яке покарання обрав для нього суду
Патрульний із водієм. Фото ілюстративне: Патрульна поліція України

У Полтаві інспектор патрульної поліції взяв хабар у військовозобов'язаного, який перебував у розшуку. Правоохоронця притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Подільський районний суд міста Полтави ухвалив 9 липня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, 16 травня фігурант під час патрулювання зупинив автівку Skoda Octavia, водій якої порушив правила дорожнього руху. Перевіривши документи порушника, поліцейський виявив, що той перебуває в розшуку ТЦК та СП, і запропонував вирішення питання за 12 тисяч гривень. Водій на такі умови погодився.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений свою провину визнав, розкаявся та заявив, що готовий долучитися до лав ЗСУ за контрактом. Чоловіка визнали винним і оштрафували на 25,5 тисячі гривень. Також упродовж року він не матиме права обіймати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими чи адміністративно-господарськими функціями.

Під час досудового розслідування патрульний мав перебувати під вартою, але вийшов на волі, оскільки вніс заставу. 20 тисяч гривень від суми цієї застави перерахували на потреби військової частини, а решту, понад 40,5 тисячі гривень, повернули засудженому.

Вирок суду ще можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, у Кременчуці військовий через сімейні обставини скоїв СЗЧ. Його засудили до позбавлення волі.

Також ми повідомляли, що матрос з Одеської області двічі самовільно залишав службу. За вчинене він проведе у в'язниці понад п'ять років.

суд хабар поліція ТЦК та СП розшук судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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