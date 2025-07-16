Патрульный взял взятку у военнообязанного — какое наказание избрал для него суд

Патрульный с водителем. Фото иллюстративное: Патрульная полиция Украины

В Полтаве инспектор патрульной полиции взял взятку у военнообязанного, который находился в розыске. Правоохранителя привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который Подольский районный суд города Полтавы принял 9 июля.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, 16 мая фигурант во время патрулирования остановил машину Skoda Octavia, водитель которой нарушил правила дорожного движения. Проверив документы нарушителя, полицейский обнаружил, что тот находится в розыске ТЦК и СП, и предложил решение вопроса за 12 тысяч гривен. Водитель на такие условия согласился.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый свою вину признал, раскаялся и заявил, что готов вступить в ряды ВСУ по контракту. Мужчину признали виновным и оштрафовали на 25,5 тысячи гривен. Также в течение года он не будет иметь права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными или административно-хозяйственными функциями.

Во время досудебного расследования патрульный должен был находиться под стражей, но вышел на свободу, поскольку внес залог. 20 тысяч гривен от суммы этого залога перечислили на нужды воинской части, а остальные, более 40,5 тысячи гривен, вернули осужденному.

Приговор суда еще можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, в Кременчуге военный из-за семейных обстоятельств совершил СОЧ. Его приговорили к лишению свободы.

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