Шлюб без військового квитка - які послуги неможливі для військового під час мобілізації

Реєстрація шлюбу військовослужбовця. Фото: facebook.com/terebovlyadracs

Під час дії воєнного стану військовозобов’язані громадяни не зможуть отримати паспорт, якщо у них немає військово-облікового документу. Крім того, громадянам без військового квитка будуть недоступні інші послуги.

Про це повідомили у пресслужбі МВС.

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Неможливо отримати паспорт

В умовах воєнного стану та загальної мобілізації військовозобов’язані громадяни повинні надавати свій військово-обліковий документ у державних та муніципальних закладах, аби отримати ті чи інші адміністративні послуги.

Зокрема, військовозобов’язаний громадянин не зможе без військово-облікового документу отримати паспорт.

Які ще послуги не нададуть без військового квитка

Крім того, для військовозобов’язаних громадян, які не мають військово-облікового документу, недоступні такі послуги:

реєстрація шлюбу;

вступ до закладів освіти;

працевлаштування;

встановлення інвалідності через МСЕК.

Також військовозобов’язані громадяни, які перебувають за кордоном, за відсутності військово-облікового документу втрачають право на консульські послуги, крім оформлення посвідчення особи на повернення до України.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можливе оформлення посвідчення водія без військового квитка.

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