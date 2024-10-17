Брак без военного билета – какие услуги невозможны для военного во время мобилизации

Паспорт и брак — какие еще услуги недоступны без военного билета
Во время действия военного положения военнообязанные граждане не смогут получить паспорт, если у них нет военно-учетного документа. Кроме того, гражданам без военного билета не будут доступны другие услуги.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Невозможно получить паспорт
В условиях военного положения и общей мобилизации военнообязанные граждане должны предоставлять свои военно-учетные документы в государственных и муниципальных учреждениях, чтобы получить те или иные административные услуги.
В частности, военнообязанный гражданин не сможет без военно-учетного документа получить паспорт.
Какие еще услуги не предоставят без военного билета
Кроме того, для военнообязанных граждан, не имеющих военно-учетного документа, недоступны следующие услуги:
- регистрация брака;
- поступление в учебные заведения;
- трудоустройство;
- установление инвалидности через МСЭК.
Также военнообязанные граждане, находящиеся за границей, при отсутствии военно-учетного документа теряют право на консульские услуги, кроме оформления удостоверения личности на возвращение в Украину.
Напомним, мы ранее писали о том, возможно ли оформление водительского удостоверения без военного билета.
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