Брак без военного билета – какие услуги невозможны для военного во время мобилизации

Регистрация брака военнослужащего. Фото: facebook.com/terebovlyadracs

Во время действия военного положения военнообязанные граждане не смогут получить паспорт, если у них нет военно-учетного документа. Кроме того, гражданам без военного билета не будут доступны другие услуги.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

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Невозможно получить паспорт

В условиях военного положения и общей мобилизации военнообязанные граждане должны предоставлять свои военно-учетные документы в государственных и муниципальных учреждениях, чтобы получить те или иные административные услуги.

В частности, военнообязанный гражданин не сможет без военно-учетного документа получить паспорт.

Какие еще услуги не предоставят без военного билета

Кроме того, для военнообязанных граждан, не имеющих военно-учетного документа, недоступны следующие услуги:

регистрация брака;

поступление в учебные заведения;

трудоустройство;

установление инвалидности через МСЭК.

Также военнообязанные граждане, находящиеся за границей, при отсутствии военно-учетного документа теряют право на консульские услуги, кроме оформления удостоверения личности на возвращение в Украину.

Напомним, мы ранее писали о том, возможно ли оформление водительского удостоверения без военного билета.

Также мы сообщали, какое наказание ждет мужчин за отсутствие военного билета.