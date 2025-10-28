Відео
Україна
Паперовий ВОД — які документи треба надати в ТЦК

Паперовий ВОД — які документи треба надати в ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 28 жовтня 2025 00:30
Оновлено: 18:48
Військово-обліковий документ - які документи потрібно надати ТЦК
Український військово-обліковий документ. Фото: "РБК-Україна"

Призовники, досягнувши 25-річного віку, отримують статус "військовозобов’язаний громадянин" і змушені оформити новий військово-обліковий документ. Дистанційно оформити його неможливо, потрібно відвідати територіальний центр комплектування.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат В’ячеслав Кирда.

Дистанційно чи ні — як оформити ВОД

Після досягнення 25-річного віку призовники, набуваючи статус "військовозобов’язаний", мають отримати новий військово-обліковий документ на зміну приписному посвідченню.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи можна отримати ВОД дистанційно – і які документи потрібні для оформлення військово-облікового документу.

"Отримати паперовий ВОД дистанційно неможливо. Для цього Вам обов'язково потрібно приходити до ТЦК та СП та проходити військово-лікарську комісію", — наголосив у відповіді громадянину адвокат В’ячеслав Кирда.

Список потрібних для ТЦК документів

Щодо самого процесу оформлення військово-облікового документу в ТЦК, то тут, підкреслив Кирда, перш за все потрібно написати відповідну заяву.

До неї необхідно долучити пакет документів.

Йдеться про наступні документи:

  • копія паспорта та ідентифікаційного коду;
  • копія документа про освіту (в разі наявності);
  • копія свідоцтва про одруження (в разі наявності);
  • копія свідоцтва про народження дитини (в разі наявності);
  • приписне свідоцтво;
  • медична картка;
  • витяг про відсутність судимості.
  • три фотографії 3х4 (на звороті вказати прізвище).

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи є законним військово-обліковий документ у "Дії".

Додамо, ми повідомляли про те, хто з українців має терміново замінити військово-обліковий документ.

ТЦК та СП військовозобов'язані приписне посвідчення військово-обліковий документ призовник
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
