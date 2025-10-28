Військово-обліковий документ - які документи потрібно надати ТЦК

Паперовий ВОД — які документи треба надати в ТЦК
Призовники, досягнувши 25-річного віку, отримують статус "військовозобов’язаний громадянин" і змушені оформити новий військово-обліковий документ. Дистанційно оформити його неможливо, потрібно відвідати територіальний центр комплектування.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат В’ячеслав Кирда.
Дистанційно чи ні — як оформити ВОД
Після досягнення 25-річного віку призовники, набуваючи статус "військовозобов’язаний", мають отримати новий військово-обліковий документ на зміну приписному посвідченню.
До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи можна отримати ВОД дистанційно – і які документи потрібні для оформлення військово-облікового документу.
"Отримати паперовий ВОД дистанційно неможливо. Для цього Вам обов'язково потрібно приходити до ТЦК та СП та проходити військово-лікарську комісію", — наголосив у відповіді громадянину адвокат В’ячеслав Кирда.
Список потрібних для ТЦК документів
Щодо самого процесу оформлення військово-облікового документу в ТЦК, то тут, підкреслив Кирда, перш за все потрібно написати відповідну заяву.
До неї необхідно долучити пакет документів.
Йдеться про наступні документи:
- копія паспорта та ідентифікаційного коду;
- копія документа про освіту (в разі наявності);
- копія свідоцтва про одруження (в разі наявності);
- копія свідоцтва про народження дитини (в разі наявності);
- приписне свідоцтво;
- медична картка;
- витяг про відсутність судимості.
- три фотографії 3х4 (на звороті вказати прізвище).
