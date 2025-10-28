Военно-учетный документ - какие документы нужно предоставить ТЦК

Бумажный ВУД — какие документы нужно предоставить в ТЦК
Призывники, достигнув 25-летнего возраста, получают статус "военнообязанный гражданин" и вынуждены оформить новый военно-учетный документ. Дистанционно оформить его невозможно, нужно посетить территориальный центр комплектования.
Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Вячеслав Кирда.
Дистанционно или нет — как оформить ВУД
По достижении 25-летнего возраста призывники, приобретая статус "военнообязанный", должны получить новый военно-учетный документ на смену приписному удостоверению.
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, можно ли получить ВУД дистанционно — и какие документы нужны для оформления военно-учетного документа.
"Получить бумажный ВУД дистанционно невозможно. Для этого Вам обязательно нужно приходить в ТЦК и СП и проходить военно-врачебную комиссию", — отметил в ответе гражданину адвокат Вячеслав Кирда.
Список необходимых для ТЦК документов
Что касается самого процесса оформления военно-учетного документа в ТЦК, то здесь, подчеркнул Кирда, прежде всего нужно написать соответствующее заявление.
К нему необходимо приложить пакет документов.
Речь идет о следующих документах:
- копия паспорта и идентификационного кода;
- копия документа об образовании (в случае наличия);
- копия свидетельства о браке (в случае наличия);
- копия свидетельства о рождении ребенка (в случае наличия);
- приписное свидетельство;
- медицинская карточка;
- выписка об отсутствии судимости.
- три фотографии 3х4 (на обороте указать фамилию).
