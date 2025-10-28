Военно-учетный документ - какие документы нужно предоставить ТЦК

Украинский военно-учетный документ. Фото: "РБК-Україна"

Призывники, достигнув 25-летнего возраста, получают статус "военнообязанный гражданин" и вынуждены оформить новый военно-учетный документ. Дистанционно оформить его невозможно, нужно посетить территориальный центр комплектования.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Вячеслав Кирда.

Дистанционно или нет — как оформить ВУД

По достижении 25-летнего возраста призывники, приобретая статус "военнообязанный", должны получить новый военно-учетный документ на смену приписному удостоверению.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, можно ли получить ВУД дистанционно — и какие документы нужны для оформления военно-учетного документа.

"Получить бумажный ВУД дистанционно невозможно. Для этого Вам обязательно нужно приходить в ТЦК и СП и проходить военно-врачебную комиссию", — отметил в ответе гражданину адвокат Вячеслав Кирда.

Список необходимых для ТЦК документов

Что касается самого процесса оформления военно-учетного документа в ТЦК, то здесь, подчеркнул Кирда, прежде всего нужно написать соответствующее заявление.

К нему необходимо приложить пакет документов.

Речь идет о следующих документах:

копия паспорта и идентификационного кода;

копия документа об образовании (в случае наличия);

копия свидетельства о браке (в случае наличия);

копия свидетельства о рождении ребенка (в случае наличия);

приписное свидетельство;

медицинская карточка;

выписка об отсутствии судимости.

три фотографии 3х4 (на обороте указать фамилию).

