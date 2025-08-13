Відео
Головна ТЦК Отримання відстрочки при розшуку ТЦК — наскільки це реально

Отримання відстрочки при розшуку ТЦК — наскільки це реально

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2025 00:30
Відстрочка від мобілізації - відстрочка при розшуку ТЦК
Військовозобов’язаний пише заяву в ТЦК. Фото: "Суспільне"

Якщо військовозобов’язаний громадянин подав заяву на відстрочку від мобілізації, ТЦК має її розглянути. Це обов’язково навіть попри наявність розшуку за ті чи інші порушення військового обліку.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Відстрочка при розшуку ТЦК

До юристів звернувся громадянина, який подав заяву на оформлення відстрочки від мобілізації.

Чоловік зазначив, що він перебуває у розшуку ТЦК, і поцікавився, чи має право на отримання відстрочки у такій ситуації.

"Щодо відстрочки, то ТЦК зобов’язаний був передати Вашу заяву на розгляд комісії", — пояснив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Тож громадянину потрібно звернутись із запитом до ТЦК щодо стану розгляду заяви та прийнятого комісією рішення.

"Після того, як Ви або Ваш адвокат отримаєте відповідь буде зрозуміло, як рухатись далі. Можливо, прийдеться оскаржувати бездіяльність ТЦК у судовому порядку", — запевнив юрист.

Чи може бути чинним розшук 2022 року

Щодо можливого розшуку, то, зазначив Айвазян, військовозобов'язаний повинен перебувати на військовому обліку або за місцем реєстрації, або за фактичним місцем проживання.

"Однак, якщо мова йде про те, що Ви, як ВПО, не стали на облік у 2022 році, то строки притягнення Вас до відповідальності вже сплинули", — пояснив адвокат.

В будь-якому випадку, громадянину доведеться відвідати територіальний центр комплектування.

"Отже це питання також потрібно вирішувати з ТЦК шляхом подання заяв, скарг, та, як і у випадку із відстрочкою, можливо, звертатись до суду", — наголосив Юрій Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як безпечно перевірити себе на розшук ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, за які порушення військовозобов’язаним громадянам загрожує розшук в липні 2025 року.

мобілізація відстрочка ТЦК та СП військовозобов'язані розшук
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
