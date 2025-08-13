Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Получение отсрочки при розыске ТЦК — насколько это реально

Получение отсрочки при розыске ТЦК — насколько это реально

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2025 00:30
Отсрочка от мобилизации - отсрочка при розыске ТЦК
Военнообязанный пишет заявление в ТЦК. Фото: "Суспільне"

Если военнообязанный гражданин подал заявление на отсрочку от мобилизации, ТЦК должен его рассмотреть. Это обязательно даже несмотря на наличие розыска за те или иные нарушения воинского учета.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Реклама
Читайте также:

Отсрочка при розыске ТЦК

К юристам обратился гражданин, который подал заявление на оформление отсрочки от мобилизации.

Мужчина отметил, что он находится в розыске ТЦК, и поинтересовался, имеет ли право на получение отсрочки в такой ситуации.

"Относительно отсрочки, то ТЦК обязан был передать Ваше заявление на рассмотрение комиссии", — пояснил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Поэтому гражданину нужно обратиться с запросом в ТЦК о состоянии рассмотрения заявления и принятого комиссией решения.

"После того, как Вы или Ваш адвокат получите ответ будет понятно, как двигаться дальше. Возможно, придется обжаловать бездействие ТЦК в судебном порядке", — заверил юрист.

Может ли быть действующим розыск 2022 года

Относительно возможного розыска, то, отметил Айвазян, военнообязанный должен находиться на воинском учете или по месту регистрации, или по фактическому месту жительства.

"Однако, если речь идет о том, что Вы, как ВПЛ, не стали на учет в 2022 году, то сроки привлечения Вас к ответственности уже истекли", — пояснил адвокат.

В любом случае, гражданину придется посетить территориальный центр комплектования.

"Так что этот вопрос также нужно решать с ТЦК путем подачи заявлений, жалоб, и, как и в случае с отсрочкой, возможно, обращаться в суд", — отметил Юрий Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, как безопасно проверить себя на розыск ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, за какие нарушения военнообязанным гражданам грозит розыск в июле 2025 года.

мобилизация отсрочка ТЦК и СП военнообязанные розыск
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации