Отсрочка от мобилизации - отсрочка при розыске ТЦК

Если военнообязанный гражданин подал заявление на отсрочку от мобилизации, ТЦК должен его рассмотреть. Это обязательно даже несмотря на наличие розыска за те или иные нарушения воинского учета.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Отсрочка при розыске ТЦК

К юристам обратился гражданин, который подал заявление на оформление отсрочки от мобилизации.

Мужчина отметил, что он находится в розыске ТЦК, и поинтересовался, имеет ли право на получение отсрочки в такой ситуации.

"Относительно отсрочки, то ТЦК обязан был передать Ваше заявление на рассмотрение комиссии", — пояснил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Поэтому гражданину нужно обратиться с запросом в ТЦК о состоянии рассмотрения заявления и принятого комиссией решения.

"После того, как Вы или Ваш адвокат получите ответ будет понятно, как двигаться дальше. Возможно, придется обжаловать бездействие ТЦК в судебном порядке", — заверил юрист.

Может ли быть действующим розыск 2022 года

Относительно возможного розыска, то, отметил Айвазян, военнообязанный должен находиться на воинском учете или по месту регистрации, или по фактическому месту жительства.

"Однако, если речь идет о том, что Вы, как ВПЛ, не стали на учет в 2022 году, то сроки привлечения Вас к ответственности уже истекли", — пояснил адвокат.

В любом случае, гражданину придется посетить территориальный центр комплектования.

"Так что этот вопрос также нужно решать с ТЦК путем подачи заявлений, жалоб, и, как и в случае с отсрочкой, возможно, обращаться в суд", — отметил Юрий Айвазян.

