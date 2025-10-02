Відео
Особа з інвалідністю — чи може ТЦК направити на ВЛК

Особа з інвалідністю — чи може ТЦК направити на ВЛК

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 06:30
Військово-лікарська комісія - ВЛК для осіб з інвалідністю
Громадяни на військово-лікарській комісії. Фото: dialog.ua

Згідно із чинним законодавством, осіб з інвалідністю не відправляють на військово-лікарську комісію. Але якщо така подія вже сталася, то громадянин має кілька варіантів вирішення цієї ситуації.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Чи направляють осіб з інвалідністю на комісію

Військово-лікарська комісія є одним із основних етапів військового обліку та мобілізації, оголошеної в Україні.

До юристів звернувся громадянин, батька якого направили на військово-лікарську комісію.

Чоловік поцікавився, чи це законно, зважаючи на те, що у батька друга група інвалідності.

"Особи з інвалідністю на ВЛК не направляються", — пояснив у відповіді громадянину юрист Владислав Дерій.

Що робити, якщо на ВЛК уже направили

Якщо ж таке вже сталося, то, зазначив юрист, громадянин має право на оскарження цього рішення ТЦК чи принаймні протидію територіальному центру комплектування.

"Якщо батько має інвалідність та його направили на ВЛК, послідовність дій наступна:

  • оформити відстрочку через "Резерв+" або особисто в ТЦК;
  • якщо він вже почав проходити ВЛК за направленням — то йому потрібно допройти медичний огляд, адже цілком можливо його виключать з обліку;
  • можна подати скаргу на дії ТЦК до Міноборони", — пояснив Дерій.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли людям з інвалідністю все ж доведеться пройти військово-лікарську комісію.

Додамо, ми повідомляли про те, як оформити інвалідність, набуту на війні.

інвалідність ВЛК ТЦК та СП військовозобов'язані особа з інвалідністю
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
