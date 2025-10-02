Военно-врачебная комиссия - ВВК для лиц с инвалидностью

Граждане на военно-врачебной комиссии. Фото: dialog.ua

Согласно действующему законодательству, лиц с инвалидностью не отправляют на военно-врачебную комиссию. Но если такое событие уже произошло, то гражданин имеет несколько вариантов решения этой ситуации.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Направляют ли лиц с инвалидностью на комиссию

Военно-врачебная комиссия является одним из основных этапов воинского учета и мобилизации, объявленной в Украине.

К юристам обратился гражданин, отца которого направили на военно-врачебную комиссию.

Мужчина поинтересовался, законно ли это, учитывая то, что у отца вторая группа инвалидности.

"Лица с инвалидностью на ВВК не направляются", — пояснил в ответе гражданину юрист Владислав Дерий.

Что делать, если на ВВК уже направили

Если же такое уже произошло, то, отметил юрист, гражданин имеет право на обжалование этого решения ТЦК или хотя бы противодействие территориальному центру комплектования.

"Если отец имеет инвалидность и его направили на ВВК, последовательность действий следующая:

оформить отсрочку через "Резерв+" или лично в ТЦК;

если он уже начал проходить ВВК по направлению — то ему нужно допройти медицинский осмотр, ведь вполне возможно его исключат из учета;

можно подать жалобу на действия ТЦК в Минобороны", — пояснил Дерий.

