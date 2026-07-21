Особа у розшуку: чи можна отримати бронь без явки в ТЦК

Бронювання через "Дію". Колаж: Новини.LIVE

З багатьох причин військовозобовʼязаним може прийти сповіщення, що він перебуває у розшуку. Здебільшого, це стається, якщо є проблеми з військово-обліковими документами та оновленням даних. Така ситуація може вплинути на отримання бронювання на роботі.

Алгоритм дій для отримання бронювання з таким статусом пояснили на Юристи.UA, передає Новини.LIVE.

Чи можна отримати бронювання зі статусом "у розшуку"

Юристи пояснюють, що забронювати працівника за стандартною процедурою не вдасться, якщо у нього наявність статусу "у розшуку" в системі "Оберіг" та застосунку "Резерв+". Це автоматично блокує можливість подати особу на бронювання через "Дію".

Вирішити цю проблему можна оформивши тимчасове бронювання на 45 календарних днів. За словами юристів, якщо місце роботи має статус критично важливого, то є легальний алгоритм отримати тимчасове бронювання і за цей час вирішити проблеми зі статусом.

Варто додати, що тимчасове бронювання може надаватися працівнику лише один раз на календарний рік.

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Раніше ми писали, які документи мають бути, щоб довести своє бронювання на роботі. Роздруківки з "Резерв+" цілком достатньо.

Також цікаво дізнатися, що стаж на некритичній посаді не впливає на бронювання на роботі за сумісництвом. Людина, заброньована на критичному підприємстві, може також мати ще одну роботу в будь-якій іншій компанії.