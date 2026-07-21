Лицо, находящееся в розыске: можно ли получить бронь без явки в ТЦК

Бронирование через "Дію". Коллаж: Новини.LIVE

По разным причинам военнообязанный может получить уведомление о том, что он находится в розыске. В большинстве случаев это происходит из-за проблем с военно-учетными документами и обновлением данных. Такая ситуация может повлиять на получение бронирования на работе.

Алгоритм действий для получения бронирования с таким статусом объяснили на сайте Юристы.UA, передает Новини.LIVE.

Можно ли получить бронирование со статусом "в розыске"

Юристы объясняют, что забронировать работника по стандартной процедуре не удастся, если у него есть статус "в розыске" в системе "Оберіг" и приложении "Резерв+". Это автоматически блокирует возможность подать заявку на бронирование через "Дію".

Решить эту проблему можно, оформив временное бронирование на 45 календарных дней. По словам юристов, если место работы имеет статус критически важного, то существует легальный алгоритм получения временного бронирования и решения проблем со статусом за это время.

Стоит добавить, что временное бронирование может предоставляться работнику только один раз в календарный год.

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Ранее мы писали, какие документы необходимы, чтобы подтвердить свое бронирование на работе. Распечатки из "Резерв+" вполне достаточны.

Также интересно узнать, что стаж на некритической должности не влияет на бронирование на работе по совместительству. Человек, забронированный на критическом предприятии, может также иметь еще одну работу в любой другой компании.