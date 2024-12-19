Чоловік отримав повістку, але не прийшов у ТЦК — що вирішив суд

Засідання суду. Ілюстративне фото: pixabay

Деснянський районний суд Чернігова ухвалив рішення щодо ухилянта, який був звинувачений у порушенні ст. 336 КК України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації). Чоловік отримав три роки позбавлення волі, але був звільнений від відбування покарання з випробувальним терміном два роки.

Про це йдеться у вироку Деснянського райсуду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень від 16 грудня поточного року.

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Які обставини справи

Свідок сказав, що чоловік пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК), яка визнала його придатним до проходження військової служби. Але сам він каже, що ВВК не проходив, а лише прийшов у військкомат оновити дані.

У той же день йому було вручено мобілізаційну повістку з вказаною датою прибуття — 10 квітня 2023 року о 17:00, однак не з'явився у призначений час, не надавши поважних причин, що було розцінено як ухилення від призову.

Позиція обвинуваченого

Чоловік стверджував, що повістку не отримував і не розписувався за неї. Він пояснював свої дії погіршенням стану здоров’я, зокрема варикозною хворобою і когнітивними порушеннями.

Також обвинувачений зазначив, що після відвідування військкомату у квітні 2023 року злякався і більше не звертався до центру комплектування.

Яке рішення суду

Врешті суд визнав чоловіка винним у вчиненні злочину, передбаченого ст. 336 КК України, але врахував такі обставини:

Захворювання (варикозна хвороба ІІ ступеня, когнітивні порушення).

Наявність на утриманні доньки 2005 р.н., яка є студенткою.

Відсутність попередніх судимостей і позитивну характеристику за місцем проживання.

Нагадаємо, що у Рівненській області військовозобов'язаному двічі вручали бойову повістку, однак він ігнорував її. За вчинене фігуранта притягнули до кримінальної відповідальності.

Також ми писали, що у Львівській області мобілізовані чоловіки відмовилися виконувати накази командування. За вчинене їх притягнули до кримінальної відповідальності.