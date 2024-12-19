Муж получил повестку, но не пришел в ТЦК — что решил суд

Заседание суда. Иллюстративное фото: pixabay

Деснянский районный суд Чернигова принял решение по уклонению, который был обвинен в нарушении ст. 336 УК Украины (уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации). Мужчина получил три года лишения свободы, но был освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком два года.

Об этом говорится в приговоре Деснянского райсуда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений от 16 декабря текущего года.

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Какие обстоятельства дела

Свидетель сказал, что мужчина прошел военно-врачебную комиссию (ВВК), признавшую его пригодным к прохождению военной службы. Но сам он говорит, что ВВК не проходил, а только пришел в военкомат обновить данные.

В тот же день ему была вручена мобилизационная повестка с указанной датой прибытия — 10 апреля 2023 года в 17:00, однако не явился в назначенное время, не предоставив уважительных причин, что было расценено как уклонение от призыва.

Позиция обвиняемого

Мужчина утверждал, что повестку не получал и не расписывался за нее. Он объяснял свои действия ухудшением состояния здоровья, в частности, варикозной болезнью и когнитивными нарушениями.

Также обвиняемый отметил, что после посещения военкомата в апреле 2023 года испугался и больше не обращался в центр комплектования.

Какое решение суда

Наконец суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 336 УК Украины, но учел следующие обстоятельства:

Заболевание (варикозная болезнь ІІ степени, когнитивные нарушения).

Наличие на иждивении дочери 2005 г.р., которая является студенткой.

Отсутствие предварительных судимостей и положительную характеристику по месту жительства.

Напомним, что в Ровенской области военнообязанному дважды вручали боевую повестку, однако он игнорировал ее. За совершенное фигуранта привлекли к уголовной ответственности.

Также мы писали, что во Львовской области мобилизованные мужчины отказались выполнять приказы командования. За совершенное их привлекли к уголовной ответственности.