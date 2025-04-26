Оновлення військово-облікового документу — чи можна оновити його без візиту до ТЦК

Перевірка документів у ТЦК. Фото: Вінницький ТЦК

Оновлювати протерміноване приписне посвідчення у територіальному центрі комплектування з візитом до ТЦК необов’язково. Це можливо, однак лише за однієї умови.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Оновлювати приписне чи не йти до ТЦК

Першим військово-обліковим документом, який видають громадянину після взяття на військовий облік, є приписне посвідчення.

До юристів звернувся громадянин, у якого закінчився термін дії приписного. Чоловік поцікавився, чи варто йому іти до ТЦК і продовжувати приписне посвідчення чи отримувати нове.

"Якщо в Вас є електронний військово-обліковий документ, можете не йти до ТЦК", — підкреслив у відповіді адвокат Юрій Айвазян.

Проблем із групою сповіщення не має бути

Щодо того, чи не з’являться у такій ситуації проблеми під час спілкування із групами сповіщення ТЦК, юрист підкреслив, що це неможливо.

"Не буде нічого. Ви є призовником та не підлягаєте мобілізації до 25 років. Сформуйте е-ВОД? і цього буде достатньо", — запевнив Айвазян.

Так само представники ТЦК не можуть відправити такого громадянина на військово-лікарську комісію, запевнив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як можна оновити військово-облікові документи з-за кордону.

Додамо, ми повідомляли про те, що буває за протерміноване приписне посвідчення.