Обновление военно-учетного документа — можно ли обновить его без визита в ТЦК

Обновление приписного — когда можно не идти в ТЦК
Обновлять просроченное приписное удостоверение в территориальном центре комплектования с визитом в ТЦК необязательно. Это возможно, однако только при одном условии.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Обновлять приписное или не идти в ТЦК
Первым военно-учетным документом, который выдают гражданину после постановки на воинский учет, является приписное удостоверение.
К юристам обратился гражданин, у которого истек срок действия приписного. Мужчина поинтересовался, стоит ли ему идти в ТЦК и продлевать приписное удостоверение или получать новое.
"Если у Вас есть электронный военно-учетный документ, можете не идти в ТЦК", — подчеркнул в ответе адвокат Юрий Айвазян.
Проблем с группой оповещения не должно быть
Относительно того, не появятся ли в такой ситуации проблемы при общении с группами оповещения ТЦК, юрист подчеркнул, что это невозможно.
"Не будет ничего. Вы являетесь призывником и не подлежите мобилизации до 25 лет. Сформируйте е-ВУД, и этого будет достаточно", — заверил Айвазян.
Также представители ТЦК не могут отправить такого гражданина на военно-врачебную комиссию, заверил Айвазян.
Напомним, мы ранее писали о том, как можно обновить военно-учетные документы из-за границы.
Добавим, мы сообщали о том, что бывает за просроченное приписное удостоверение.
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