Мобілізація з онкологією - чи можуть мобілізувати онкохворого

Відстрочка від мобілізації надається громадянам, які мають серйозні проблеми зі здоров’ям. Так, можуть визнати непридатним до військової служби частину онкохворих пацієнтів, але декого із них можуть і мобілізувати.

Відстрочка через онкологію

Серйозні хвороби є підставою для визнання громадянина непридатним до військової служби.

Таким громадянам надають відстрочку від мобілізації чи взагалі виключають з військового обліку.

До списку таких захворювань включені, зокрема, і онкологічні хвороби.

Кого мобілізують, а кому дадуть відстрочку

Так, неможливо мобілізувати тих громадян, у яких діагностовано злоякісні новоутворення в активній стадії.

Крім того, відстрочка від мобілізації має бути надана тим особам, які мають онкологічні хвороби з метастазами.

Усі інші громадяни, які проходять лікування від онкологічних захворювань, зокрема, ті, захворювання яких перебуває у стадії ремісії — теоретично можуть бути мобілізовані, звісна річ, у ті підрозділи, служба в яких є доступною для таких осіб, зважаючи на стан їхнього здоров’я.

