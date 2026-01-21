Мобілізація з онкологією - чи можуть мобілізувати онкохворого

Онкологічні хвороби — коли ТЦК може мобілізувати хворого
Відстрочка від мобілізації надається громадянам, які мають серйозні проблеми зі здоров’ям. Так, можуть визнати непридатним до військової служби частину онкохворих пацієнтів, але декого із них можуть і мобілізувати.
Про це йдеться у матеріалі на сайті inseinin.
Відстрочка через онкологію
Серйозні хвороби є підставою для визнання громадянина непридатним до військової служби.
Таким громадянам надають відстрочку від мобілізації чи взагалі виключають з військового обліку.
До списку таких захворювань включені, зокрема, і онкологічні хвороби.
Кого мобілізують, а кому дадуть відстрочку
Так, неможливо мобілізувати тих громадян, у яких діагностовано злоякісні новоутворення в активній стадії.
Крім того, відстрочка від мобілізації має бути надана тим особам, які мають онкологічні хвороби з метастазами.
Усі інші громадяни, які проходять лікування від онкологічних захворювань, зокрема, ті, захворювання яких перебуває у стадії ремісії — теоретично можуть бути мобілізовані, звісна річ, у ті підрозділи, служба в яких є доступною для таких осіб, зважаючи на стан їхнього здоров’я.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, які патології суглобів і кісток дають право не служити в ЗСУ.
Додамо, ми повідомляли про те, чи надасть ТЦК відстрочку громадянину, який переніс інфаркт.
Читайте Новини.LIVE!