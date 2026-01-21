Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Онкологічні хвороби — коли ТЦК може мобілізувати хворого

Онкологічні хвороби — коли ТЦК може мобілізувати хворого

Ua ru
Дата публікації: 21 січня 2026 06:30
Мобілізація з онкологією - чи можуть мобілізувати онкохворого
Чоловік на прийомі у лікаря. Фото: "Новинарня"

Відстрочка від мобілізації надається громадянам, які мають серйозні проблеми зі здоров’ям. Так, можуть визнати непридатним до військової служби частину онкохворих пацієнтів, але декого із них можуть і мобілізувати.

Про це йдеться у матеріалі на сайті inseinin.

Реклама
Читайте також:

Відстрочка через онкологію

Серйозні хвороби є підставою для визнання громадянина непридатним до військової служби.

Таким громадянам надають відстрочку від мобілізації чи взагалі виключають з військового обліку.

До списку таких захворювань включені, зокрема, і онкологічні хвороби.

Кого мобілізують, а кому дадуть відстрочку

Так, неможливо мобілізувати тих громадян, у яких діагностовано злоякісні новоутворення в активній стадії.

Крім того, відстрочка від мобілізації має бути надана тим особам, які мають онкологічні хвороби з метастазами.

Усі інші громадяни, які проходять лікування від онкологічних захворювань, зокрема, ті, захворювання яких перебуває у стадії ремісії — теоретично можуть бути мобілізовані, звісна річ, у ті підрозділи, служба в яких є доступною для таких осіб, зважаючи на стан їхнього здоров’я.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які патології суглобів і кісток дають право не служити в ЗСУ.

Додамо, ми повідомляли про те, чи надасть ТЦК відстрочку громадянину, який переніс інфаркт.

мобілізація відстрочка онкозахворювання військова служба тимчасово непридатний
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації