Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Онкологические болезни — когда ТЦК может мобилизовать больного

Онкологические болезни — когда ТЦК может мобилизовать больного

Ua ru
Дата публикации 21 января 2026 06:30
Мобилизация с онкологией - могут ли мобилизовать онкобольного
Мужчина на приеме у врача. Фото: "Новинарня"

Отсрочка от мобилизации предоставляется гражданам, которые имеют серьезные проблемы со здоровьем. Так, могут признать непригодным к военной службе часть онкобольных пациентов, но некоторых из них могут и мобилизовать.

Об этом говорится в материале на сайте inseinin.

Реклама
Читайте также:

Отсрочка из-за онкологии

Серьезные болезни являются основанием для признания гражданина непригодным к военной службе.

Таким гражданам предоставляют отсрочку от мобилизации или вообще исключают из воинского учета.

В список таких заболеваний включены, в частности, и онкологические болезни.

Кого мобилизуют, а кому дадут отсрочку

Так, невозможно мобилизовать тех граждан, у которых диагностированы злокачественные новообразования в активной стадии.

Кроме того, отсрочка от мобилизации должна быть предоставлена тем лицам, которые имеют онкологические болезни с метастазами.

Все остальные граждане, которые проходят лечение от онкологических заболеваний, в частности, те, заболевание которых находится в стадии ремиссии — теоретически могут быть мобилизованы, конечно, в те подразделения, служба в которых доступна для таких лиц, учитывая состояние их здоровья.

Напомним, мы ранее писали о том, какие патологии суставов и костей дают право не служить в ВСУ.

Добавим, мы сообщали о том, предоставит ли ТЦК отсрочку гражданину, который перенес инфаркт.

мобилизация отсрочка онкозаболевание военная служба временно непригоден
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации