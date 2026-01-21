Мобилизация с онкологией - могут ли мобилизовать онкобольного

Мужчина на приеме у врача. Фото: "Новинарня"

Отсрочка от мобилизации предоставляется гражданам, которые имеют серьезные проблемы со здоровьем. Так, могут признать непригодным к военной службе часть онкобольных пациентов, но некоторых из них могут и мобилизовать.

Отсрочка из-за онкологии

Серьезные болезни являются основанием для признания гражданина непригодным к военной службе.

Таким гражданам предоставляют отсрочку от мобилизации или вообще исключают из воинского учета.

В список таких заболеваний включены, в частности, и онкологические болезни.

Кого мобилизуют, а кому дадут отсрочку

Так, невозможно мобилизовать тех граждан, у которых диагностированы злокачественные новообразования в активной стадии.

Кроме того, отсрочка от мобилизации должна быть предоставлена тем лицам, которые имеют онкологические болезни с метастазами.

Все остальные граждане, которые проходят лечение от онкологических заболеваний, в частности, те, заболевание которых находится в стадии ремиссии — теоретически могут быть мобилизованы, конечно, в те подразделения, служба в которых доступна для таких лиц, учитывая состояние их здоровья.

