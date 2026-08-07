Кабмін закликають змінити одяг для працівників ТЦК та СП

Працівник ТЦК та СП спілкується з перехожим, чоловік у військовій формі переглядає папери. Фото: bastion.tv, Черкаський ТЦК. Колаж Новини.LIVE

Працівникам територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки пропонують запровадити окрему службову форму. Відповідну петицію зареєстрували на сайті Кабінету Міністрів України.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на електронну петицію.

Що пропонує петиція

Автор петиції вважає, що окрема форма допоможе чітко відрізняти працівників ТЦК та СП, які виконують адміністративні й мобілізаційні функції, від військовослужбовців Збройних сил України, які беруть участь у бойових діях.

У зверненні зазначається, що нині працівники ТЦК носять військову форму, через що громадяни часто ототожнюють їх із військовими ЗСУ. На думку автора, це негативно впливає на суспільне сприйняття українських захисників, адже конфліктні ситуації під час перевірки військово-облікових документів нерідко переносяться на всіх військовослужбовців.

Яку форму пропонують для працівників ТЦК

У документі Кабмін закликають:

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розробити та запровадити окрему форму або службове екіпірування для працівників ТЦК та СП;

зробити обов'язковим її використання під час роботи з цивільним населенням;

запровадити чіткі індивідуальні ідентифікатори — нагрудний знак, службове посвідчення або інший засіб ідентифікації;

нормативно розмежувати зовнішній вигляд і символіку працівників ТЦК та СП та військовослужбовців ЗСУ;

передбачити окремий розпізнавальний знак для працівників ТЦК, які мають статус учасника бойових дій.

Автор звернення переконаний, що такі зміни підвищать прозорість роботи центрів комплектування, персональну відповідальність їхніх працівників та допоможуть зберегти повагу до військової форми українських захисників.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що на Закарпатті правоохоронці затримали колишнє керівництво одного з ТЦК та СП. За даними слідства, посадовці незаконно зняли з військового обліку близько 1 200 осіб, які підлягали мобілізації.

Також Новини.LIVE писали, що заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін заявив про необхідність змінити підходи до мобілізації. На його думку, ефективніше проводити якісну рекрутингову кампанію, а не робити акцент на перевірках громадян на вулицях.