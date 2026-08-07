Кабмин призывают изменить форму для сотрудников ТЦК и СП

Сотрудник ТЦК и СП общается с прохожим. Фото: ТЦК и СП, коллаж Новини.LIVE

Сотрудникам территориальных центров комплектования и социальной поддержки предлагают ввести отдельную служебную форму. Соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте Кабинета Министров Украины.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на электронную петицию.

Какую форму предлагают для сотрудников ТЦК

Автор петиции считает, что отдельная форма поможет четко отличать сотрудников ТЦК и СП, выполняющих административные и мобилизационные функции, от военнослужащих Вооруженных сил Украины, участвующих в боевых действиях.

В обращении отмечается, что в настоящее время сотрудники ТЦК носят военную форму, из-за чего граждане часто отождествляют их с военнослужащими ВСУ. По мнению автора, это негативно сказывается на общественном восприятии украинских защитников, ведь конфликтные ситуации во время проверки военно-учетных документов нередко переносятся на всех военнослужащих.

Что предлагает петиция

В документе Кабмин призывают:

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разработать и ввести отдельную форму или служебную экипировку для сотрудников ТЦК и СП;

сделать обязательным его использование при работе с гражданским населением;

ввести четкие индивидуальные идентификаторы — нагрудный знак, служебное удостоверение или другое средство идентификации;

нормативно разграничить внешний вид и символику сотрудников ТЦК и СП и военнослужащих ВСУ;

предусмотреть отдельный опознавательный знак для сотрудников ТЦК, имеющих статус участника боевых действий.

Автор обращения убежден, что такие изменения повысят прозрачность работы центров комплектования, личную ответственность их сотрудников и помогут сохранить уважение к военной форме украинских защитников.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Закарпатье правоохранители задержали бывшее руководство одного из ТЦК и СП. По данным следствия, чиновники незаконно сняли с воинского учета около 1 200 человек, подлежащих мобилизации.

Также Новини.LIVE писали, что заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин заявил о необходимости изменить подходы к мобилизации. По его мнению, эффективнее проводить качественную рекрутинговую кампанию, а не делать акцент на проверках граждан на улицах.